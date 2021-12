Valentino Rossi deja el último dardo para Márquez antes de decir adiós

El piloto italiano Valentino Rossi ha dicho adiós al mundial de Moto GP de manera definitiva. Tras más de dos décadas compitiendo en él, Rossi anunciaba su final en este mismo 2021, sin marcha atrás, a la edad de 42 años y con 9 campeonatos mundiales a sus espaldas.

Ahora bien, que Rossi ya no vaya a competir más encima de la moto no significa que el genuino piloto no se vaya a pronunciar sobre el deporte que más le apasiona del mundo, eso está claro. De hecho, el de Urbino seguirá muy ligado al mundial en tanto y cuanto posee una escudería que compite en la categoría de Moto 2, el SKY Racing Team by VR46.

Pues bien, en una de sus últimas apariciones en este 2021, año de su adiós como piloto, Rossi ha dejado una frase que por muchos ha sido interpretado como un dardo claro y manifiesto contra su archienemigo Marc Márquez. En un momento en el que Rossi hablaba sobre el miedo, ha dicho aquello de “ir siempre sin miedo no está bien. Tienes comodines que puedes jugar, momentos en los que te sientes bien o estas en buena racha, en los que puedes ir más allá. Pero si siempre empiezas a correr así, es lógico que tarde o temprano pase algo que no está bien”.

Las últimas palabras son las que han dejado a muchos periodistas en alerta, pues parece que son un toque para un Márquez que ha enlazado varias caídas en el último año y medio de competición. Y es que Rossi ya ha expresado públicamente en alguna ocasión tras su fatal encontronazo en Sepang (2015) que el de Cervera es un piloto que siempre va más allá del límite y que eso tiene consecuencias.

Por otra parte, el italiano ha reconocido que su relación con Márquez está congelada, o como él ha dicho, “oxidada”. Quizás en los próximos meses o años, ya con Valentino fuera de las pistas, esta mejore aunque parece claro que nunca podrá ser como antes de aquel lance de carrera. El fan y el ídolo dejaron de serlo cuando el primero empezó a ganar al segundo, y eso ya no cambiará nunca.