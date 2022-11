Draymond Green destapa las vergüenzas de los Warriors: Curry, atónito

Los Golden State Warriors de Stephen Curry, vigentes campeones de la NBA, no parecen haber dado con la tecla en este arranque de temporada. Lejos de la versión que mostraron durante la campaña anterior, en la que los californianos se consagraron como el mejor equipo de la competición, las dudas en el equipo de Steve Kerr se multiplican a cada partido que pasa.

Tras tropezar este sábado contra los New Orleans Pelicans de Zion Williamson por 114 a 105, los Warriors ya acumulan cinco derrotas consecutivas que los relegan a una decepcionante doceava posición en la tabla clasificatoria de la Conferencia Oeste, con un récord negativo de 3-7. Unos números decepcionantes e impropios de una plantilla que tendría que aspirar a revalidar el título y que han sido el causante de varios problemas. El último de ellos, protagonizado por uno de los emblemas del equipo, Draymond Green, que, al ser preguntado sobre qué falla en el equipo, no dudó en dar un toque de atención a sus compañeros afirmando que el equipo no defiende bien: “Tenemos que corregir nuestra defensa”, sentenció el estadounidense en declaraciones recogidas por The Athletic.

Desde luego, al ala-pívot estadounidense razón no le falta, ya que actualmente los Golden State Warriors son el peor equipo de la competición en lo que respecta a puntos encajados, con un promedio de 121.4 puntos por partido, según datos de ESPN. Unas estadísticas que, como comentamos, son impropias de un equipo que debería aspirar a ganar el anillo de la NBA y que cuenta con una de las mejores plantillas de la liga.

El entrenador que ha sido capaz de levantar el imperio de los Warriors, Steve Kerr, se encuentra ahora ante un reto mayúsculo para revertir una situación que no es para nada buena. Por supuesto, mimbres ofensivos para hacerlo tiene de sobras en la plantilla con hombres como Jordan Poole, Stephen Curry o Klay Thompson, entre otros. Sin embargo, el gran desafío se encuentra en mejorar al equipo defensivamente.

Por lo pronto, Kerr ha señalado que intentarán corregir varios aspectos, incidiendo especialmente en el punto que también reconoce Draymond Green: la defensa. De esta manera, el problema parece estar identificado. A partir de aquí, solo el tiempo dirá si los Warriors han sido capaces o no de corregirlo.