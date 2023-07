El Oeste tiembla con un nuevo dúo como Kobe Bryant y Shaq O’Neal: el traspaso que sacude a la NBA

Desde que el pasado día 30 de junio se abriera la agencia libre de la NBA, el mercado no ha dejado de soltar bombas. Sin embargo, el que puede ser el mayor bombazo de los últimos años, todavía está por caer. Se trata del nuevo destino de Damian Lillard, el base de los Blazers ha pedido el traspaso y hay varios equipos interesados en él. Sin embargo, en caso de darse una de dichas opciones, podríamos estar ante uno de los mejores dúos de todos los tiempos.

De peor equipo a candidato en un verano

Los San Antonio Spurs fueron los afortunados que se llevaron el talento generacional de Victor Wembanyama. La franquicia texana cuenta con que Gregg Popovich dote al galo de los fundamentos técnicos y tácticos para que sea un Tim Duncan 2.0. Sin embargo, contar con jugadores de este nivel perdiendo partidos sin parar es algo insostenible, es por eso por lo que los Spurs han mostrado interés en el traspaso de Damian Lillard, con el que formarían una pareja asimilable a la que crearon Kobe y Shaq en los Lakers del 2001.

El todavía base de los Blazers es uno de los mejores del mundo, sino el mejor, cuenta con una capacidad única para el triple y la organización del juego, siendo el socio ideal para un joven Wembanyama que, pese a que querrá tener el balón, le vendrá muy bien no ser el arma principal de su equipo en el primer año. El galo de 2,24m será un compañero perfecto para que Lillard pueda generar juego a su antojo, abriendo la pista un nivel inimaginable y dominado a partir del pick and roll y del pick and pop.

Convencer a Portland será complicado

El mayor inconveniente que tendrán los texanos será el de convencer a los Blazers. Equipos como Miami, Brooklyn y Knicks pueden ofrecer paquetes mucho más interesantes con jugadores como Tyler Herro, Ben Simmons y R.J Barrett respectivamente. En este sentido, los Spurs pueden llegar a ofrecer a Sochan y a Keldon Johnson junto con muchas rondas del Draft, de modo que dependerán de que Lillard fuerce para recalar en San Antonio antes que en otro lugar.

Así pues, si Dame opta por llevar sus talentos a San Antonio, podríamos estar ante la pareja más dominante desde Kobe y Shaq, un dúo que como el que podemos ver próximamente, dominó por completo la liga durante el tiempo que se mantuvo, con 3 anillos en 4 años.