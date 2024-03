Embiid y Durant no son los únicos ‘fichajes’ de LeBron y Steph Curry: nuevo bombazo para el Team USA

A cada día que pasa, más se acercan los Juegos Olímpicos de 2024 y, por consiguiente, la cita de la redención para el equipo de Estados Unidos de cara a enmendar el fracaso vivido en el pasado Mundial de Baloncesto. En este sentido, en París se espera un Team USA más cargado de talento que nunca y eso implica ver a un equipo digno del All-Star, competir de verdad.

Por si no fueran suficientes los nombres de superestrellas del calibre de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant o el recientemente nacionalizado, Joel Embiid. Shams Charania se ha encargado de asustar, todavía más al mundo, con un nuevo nombre que amenaza con formar una dupla espectacular con LeBron James. Se trata de Kyrie Irving, que ya habría mostrado su predisposición a formar parte del combinado olímpico estadounidense.

Con Kyrie Irving, ya serían siete los jugadores que se han confirmado para formar parte del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París. Pues, además del base de los Mavericks también asistirán a la cita: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum y Jrue Holiday.

Por su parte, la entrada al equipo de Irving implicaría el regreso del base tras una ausencia de ocho años, pues la última vez que se enfundó la camiseta de Estados Unidos fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde se colgó la medalla de oro.

"I'm told Kyrie Irving has a deep desire to represent his country, represent the USA in the Paris Olympics this summer, he wants to be part of this team."



