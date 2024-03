Shaquille O'Neal hunde al rival de Gasol y ofrecen a Stephen Curry un fichaje de oro por Thompson

No es asunto menor que uno de los mejores pívots de la historia te ningunee de esa manera, y aunque Shaquille O'Neal no pasa precisamente por ser una estrella retirada que pase desapercibida, la polémica con el sueldo del que fuera rival de Pau Gasol o Ricky Rubio en las pinturas de medio mundo en base a su rendimiento cobra nueva vigencia, más ahora que Carl Anthony Towns, compañero suyo en los Wolves y estrella del equipo, no está para ayudarlo.

El mítico pívot de Orlando Magic y Los Angeles Lakers despotricó contra Rudy Gobert, recuerden, uno de los jugadores con mejor salario de la competición, por su pobre rendimiento. "Si tuviera 42 años, estaría ganando dinero por Rudy Gobert. ¿Doce puntos y ocho rebotes? Podría hacer esa mierda ahora mismo... ganando 250 millones de dólares... promediando doce puntos”, decía en tono despectivo un Shaq attack que ya en otras ocasiones ha sido crítico con el nivel de ciertos centers de la liga.

"Si tuviera 42, estaría haciendo el mismo dinero que Rudy Gobert. ¿12 puntos y 8 rebotes? yo puedo hacer esa mierd* ya mismo… facturando 250 millones… promediando 12 puntos”.



—Shaquille O’Neal sobre Rudy Gobert



Parece que hay algo personal de por medio pic.twitter.com/cWYpjee8qu — Doble Ritmo (@DobleRitmoNBA) March 14, 2024

Un fichaje posible

Bastante más abajo en la tabla de la Conferencia Oeste (los Timberwolves son teceros), rumbo a California, en Golden State Warriors, vuelve a sonar un fichaje. Ahora que el equipo de San Francisco parece incapaz de lucha por un puesto mejor que el décimo en la clasificación, vuelven a la carga los rumores acerca de traspasos, seguramente por Klay Thompson, que apunta a salir, o los nombres que más dudas generan, Kuminga, Moses y Wiggins. ¿Y quién sería el elegido? Brandon Ingram, según informa nbaanalysis.net. Con ello, asegura el medio, se buscaría un nuevo Big-3.

Partido clave

Por eso resulta clave el partido de este próximo domingo en el Crypto.com (1.30, hora española) y no tanto por lo que pueda progresar el equipo de Stephen Curry, que apunta a regreso en el choque, sino por lo que puedan hacer unos Lakers que están a dos victorias de Mavs, Kings y Suns. Si los de púrpura y oro, novenos, no remedian esta situación, en el Play-in se verían las caras con Warriors; ya saben, a un partido, quien pierda quedaría eliminado.