LeBron James se lleva el peor revés: Anthony Davis lo abandona y los Warriors confirman la crisis

El duelo que esta noche enfrentó a Lakers y Warriors era uno de esos que valía mucho más que una simple victoria o derrota. Era el momento para que uno u otro diera un golpe encima de la mesa y así marcar un punto de inflexión en una temporada en la que, tanto los de LeBron James como los de Stephen Curry lo están pasando realmente mal.

No obstante, por desgracia para los de oro y púrpura, el partido quedó muy marcado desde el primer cuarto por la mala costumbre de Anthony Davis de sufrir lesiones con una facilidad pasmosa. En esta ocasión, el interior de Lakers recibió un golpe en el ojo que le impedía ver con claridad, lo que dejó a LeBron James solo ante el peligro con unos Warriors que no dejaron pasar la oportunidad. Victoria 128-121 para los de San Francisco.

Lo peor de la derrota de los Lakers no fue el hecho de sucumbir ante un rival directo, sino que por el camino se quedó un Anthony Davis que es fundamental para las aspiraciones de los californianos. El ala-pívot es el ancla del equipo en defensa y el mejor socio de LeBron James cuando busca jugar un pick and roll en ataque.

Tan sensible fue la baja de Davies que el mismo LeBron confirmó que todo su plan de partido se vino abajo: “Hemos estado preparando dos días un partido así y hemos periodo a un jugador clave. Hay cosas que no podemos hacer sin AD” afirmó James al finalizar el partido.

Anthony Davis left the game after being poked in the eye in the 1st quarter.



Hope he’s alright 🙏



pic.twitter.com/jtjkLOUAob