Los Lakers tocan fondo sin LeBron: revolución con Westbrook y Davis

Tras quedarse fuera de los play-in la temporada pasada, se esperaba que este año Los Angeles Lakers revolucionaran el mercado de fichajes, hicieran grandes traspasos, se desprendieran de jugadores cuyo rendimiento no estuvo a la altura, como el de Russell Westbrook, y retomase el vuelo en la 76ª edición de la NBA, pero el equipo sigue siendo prácticamente el mismo y los resultados son aún peores. Anoche, la franquicia angelina sumó una nueva derrota (114-120) ante Sacramento Kings y los rumores sobre la necesidad de una revolución en el vestuario se incrementan.

No es para menos, el balance de esta temporada del equipo angelino es devastador, cinco derrotas consecutivas, tan solo dos victorias de 12 partidos posibles que dejan el marcador en un 2:10, siendo a día de hoy el segundo peor equipo de la Conferencia Oeste, solo por delante de los Houston Rockets, pero con la sensación de que es muy difícil que el equipo remonte el vuelvo este curso. Anoche, ante los Sacramento Kings volvieron a caer, el equipo no funciona esté o no esté LeBron James, que no jugó por lesión.

Los 24 puntos y 14 rebotes de Anthony Davis y los 21 puntos y 11 asistencias de Russell Westbrook no fueron suficientes para superar a los Sacramentos Kings, que encadenan cinco victorias consecutivas. Anoche, volvieron a vencer gracias a la gran actuación de De'Aaron Fox, que fue el mejor de los Kings con 32 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias, Domantas Sabonis sumó 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

El Crypto.com clama cambios. Esta misma semana, tal y como hemos informado en Don Balón, se ha especulado con un posible trueque entre Los Angeles Lakers y los Memphis Grizzlies que llevaría al FedEx Forum a Antohny Davis a cambio de Tyus Jones, Dillon Brooks, Brandon Clarke y tres futuras selecciones de primera ronda del draft. Pero a la franquicia angelina no le termina de convencer la operación, ya que, ellos darían uno de sus mejores hombres, mientras que ellos recibirían un paquete de jugadores con poca experiencia.

Russel Westbrook, por su parte, trata de dar la vuelta a su situación. El base de los Lakers sigue sumando desde el banquillo, su intención es recuperar la titularidad en los próximos partidos, pero de no ser así, su futuro en Los Ángeles se complica, de la misma forma que su traspaso, ya que, su alto salario está al alcance de muy pocos clubes. Veremos si los de David Harm consiguen dar la vuelta a esta situación, pero todo apunta a que el Crypto.com volverá a quedarse fuera de los play-offs.