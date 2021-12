Benzema y Vinícius tienen ante el Athletic el golpe decisivo a LaLiga

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona fallaron en sus intentos de doblegar a uno de los aspirantes a los puestos Champions League y sobre todo al único equipo capaz hasta el momento de seguir el rastro del Madrid, como es el Sevilla, pero los hispalenses, a la vez, se dejaron dos puntos de oro ayer que ponen al Madrid en una situación de privilegio; una que puede convertirse en golpe decisivo a LaLiga si Benzema y Vinícius, máximos referentes blancos en ataque, consiguen dar la victoria esta noche al líder.

5, 10, 13, 14 y 15 son los puntos que saca el Madrid a estas alturas a Sevilla, Betis, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Real Sociedad y Barcelona y Valencia, respectivamente, siendo ya solo el cuadro colchonero el que tiene un partido menos (que le podría llevar en caso de ganarlo a una distancia real de 11 puntos de los de Carlo Ancelotti) de modo que fíjense si es crucial que el Madrid gane hoy en San Mamés para el devenir de LaLiga, ya que, de hacerlo, los blancos meterían un golpe moral a todos sus adversarios en una jornada adelantada, la 21, y de paso se quitarían una de las salidas más complicadas de la segunda vuelta.

La pregunta sobre las prestaciones blancas en el césped de La Catedral es obvia tras el empate ante el Cádiz, que ha dado una brizna de aire a los perseguidores del Madrid en la tabla: ¿fue un accidente merengue o empieza a surgir el cansancio en la plantilla de Carletto? Por otro lado, Benzema y Vinícius, que esta noche formarán en el tridente junto a Hazard, saben, como todos los rivales del Madrid por LaLiga, que el duelo de hoy es determinante ya que el Madrid no solo viene de pinchar, sino que tiene once bajas; luego se le presupone un nivel de inseguridad y debilidad que no ha mostrado hasta el momento.

Y precisamente ese es el motivo que hace del acierto de los dos delanteros esta noche, amén del resto del equipo, un momento casi definitivo para el futuro de esta liga: si el Real Madrid, con tantas bajas y ante un rival tan complejo y en un escenario tan difícil, es capaz de ganar, es que se pueden esperar pocas concesiones de un equipo que, no olvidemos, tal y como relatamos en líneas precedentes, puede volver a meter un mordisco enorme, físico y moral, en la tabla a todos sus adversarios.