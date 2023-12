A Keylor Navas le dio la vida, a Zidane se la amargó y en Valdebebas sienta el fichaje como un tiro

El Manchester United -un club en el que se atisban con la llegada de un nuevo inversor, Jim Ratcliffe, profundos cambios estructurales, entre ellos con las salidas de estrellas como Carlos Herique Casemiro y Raphael Varane- ha vuelto a sembrar la discordia en Valdebebas con una nueva polémica que estaría cerca de desatarse y que recuerda y mucho a un asunto que dio la vida a Keylor Navas y se la amargó a Zinedine Zidane.

Fichaje a la vista… o no

Según se pudo saber que Varane podía ahorrase su último año de contrato con los red devils y que su falta de minutos enrocaba a la perfección con la necesidad de contratar un central en el Real Madrid debido a las gravísimas lesiones de Eder Militao y David Alaba, ahora desde ESPN ponen el dedo en la llaga merengue con este asunto, asegurando que de pronto Erik ten Hag, que no ha contado demasiado con el francés, no quiere deshacerse del central.

O lo que es lo mismo, en Madrid ven que tan pronto como han visto en Inglaterra que Varane podría regresar a la casa blanca, lo han bloqueado.

Y lógicamente esto nos lleva a las tensas relaciones que ha solido haber entre Old Trafford y el Santiago Bernabéu cuando se ha tratado de vender jugadores del equipo inglés rumbo a Madrid. Ahí están los casos por David de Gea, cuyo traspaso estaba acordado y que, sin embargo, bloqueó el United sobre la bocina del mercado de fichajes, lo que permitió a Keylor Navas ser el portero titular del equipo merengue. Pero también hay otro caso que recordará muy bien Zinedine Zidane, como es el de Paul Pogba. El técnico francés, en su día en el asiento del coliseo blanco, pidió a Pogboom para un Madrid que, para satisfacer sus demandas, lo intentó todo en varios mercados, pero el United fijó precios desorbitados para imposibilitar el traspaso pese a que el galo no rindió a gran nivel en Old Trafford y hasta en dos ocasiones finalizaba contrato. Pues bien, lo de Varane, si tomaba forma, se complica y al gigante de LaLiga EA Sports esta historia le suena.