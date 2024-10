Esta Messi ni la vio venir: Deadpool empuja a Cristiano Ronaldo fuera del Al Nassr ¡¿Vuelve?!

El dinero fue el principal motivo de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Saudi Pro League, bueno, ese y la falta de oportunidades en el fútbol de élite de primer nivel, el europeo, tras su salida por la pueta de atrás del Manchester United. Pero no olvidemos dos cosas: una, el portugués ha ganado más de lo que necesita y seguirá haciéndolo, esté donde esté, y la más importante, antes de su salida al fútbol saudí intentó enrolarse en varios proyectos europeos para no tener que partir, de modo que, ¿por qué no unirse a Deadpool en un regreso que ni Leo Messi, su adversario ancestral, se imaginaba?

Una propuesta más que sorprendente… ¿y regreso a Inglaterra?

De entrada, CR7 tiene contrato en su actual club, el Al Nassr, hasta junio de 2025, por lo que el salto que se le propone es posible. Eso para empezar, pero entremos en materia, porque la aventura se las trae. Y es que los Dragones Rojos, el Wrexham Association Football Club, propiedad de los actores Rob McElhenney y la estrella Ryan Reynolds, conocido, entre otras cosas, por su papel en la saga de Marvel, Deadpool, serían quienes harían posible el reencuentro del máximo goleador de la historia del Real Madrid con el futbol inglés, quien sabe si en el camino de estos por subir a la Premier League.

Actualmente el Wrexham es segundo de la Football League One (tercera división inglesa), pero su inyección mediática lo coloca como un proyecto con perspectiva de subir de categorías y crecer rápidamente, ¿y qué mejor aliciente para poner al club en el epicentro del fútbol mundial que darle a CR7 la última aventura de su carrera?

Eso es lo que opina William Gallas, ex de Chelsea y Arsenal, quien no descarta este movimiento: "Todo es posible en el fútbol moderno, no me sorprendería porque el dinero habla y hemos visto que nada es imposible en estos días", dijo a Prime Casino, quien además dio las claves de ello: “Puedes ganar mucho dinero” con “marcas y sus patrocinadores, no solo con tu salario en tu club. Ahora todo gira en torno a las redes sociales y a tener millones de seguidores. Tanto Wrexham como Cristiano Ronaldo tienen perfiles enormes, así que ¿por qué no?”, se preguntaba. Por último, Gallas concluyó, "Cristiano Ronaldo es más que un futbolista, es un producto y además sigue marcando tantos goles en el campo que habrá muchos clubes que seguirán contentos de tenerlo".

Visto así, ¿es posible?