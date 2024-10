Mbappé y Griezmann se librarán, había pavor con Tchouameni y llega el mazazo: otra vez Camavinga

Kylian Mbappé está preparándose en Valdebebas en una minipretemporada con la que tratará de aparcar a un lado sus problemas físicos y de acierto de cara revertir sendos contratiempos en el primer tramo decisivo de la temporada, pero, por su dimensión como futbolista, su ausencia ha escocido en Francia, tal y como os hemos narrado en Don Balón, algo que, a la fuerza, junto a la caída de N’Golo Kanté y la renuncia de Antoine Griezmann, envía a primera línea de batalla a Tchouameni y Camavinga.

Una nueva oportunidad para una nueva Francia

“Tengo un grupo joven, de calidad, pero que necesita afirmarse. Hay varios tipos de liderazgo. Naturalmente habrá espacio con la retirada internacional de Antoine y la ausencia de Kylian Mbappé", decía Didier Deschamps en rueda de prensa con la selección, donde además zanjó el debate por el 9 blanco (10 de les blues): "Tiene un problema que no es grave, pero necesita cuidados para recuperarse bien. No estoy aquí para arriesgar”. Esos jugadores jóvenes a los que hace alusión el técnico y que deben dar la cara en la tercera y cuarta jornada de la Nations League son futbolistas como los dos del Madrid, Michael Olise, Zaïre-Emery o Wesley Fofana, además de otros como Kolo Muani, los cuales tienen una oportunidad de oro para reivindicarse… o pifiarla: les bleus no puede permitirse más tropiezos si quiere estar en la Final Four.

Otra ausencia más que da a los dos jugadores del Madrid la batuta

Además de la renuncia de Griezmann y la ausencia de Mbappé, como se ha dicho, Kanté tampoco está en la lista, lo que equivale a darle la batuta del juego a Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, nuevo capitán del combinado galo, cosa que genera auténtico pavor en Madrid. Para empezar, sendos jugadores son indiscutibles en el club blanco, de modo que otra lesión sería catastrófica para Carlo Ancelotti.

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆 𝑻𝒄𝒉𝒐𝒖𝒂𝒎𝒆́𝒏𝒊 🫡@atchouameni portera le brassard de Capitaine de l’Équipe de France pour le match de jeudi soir en Ligue des Nations 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/yDXDR16qXE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2024

El ex del Mónaco no solo es el pivote defensivo titular, sino que ahora puede serlo de forma efectiva con un escudero creativo al lado, que es precisamente el de Cabinda. Además, Tchouameni es el jugador más indicado para sustituir a Rüdiger y Militao en la posición de central si estos flaquean. Y con Camavinga, si cabe, hay más alerta, primero porque se le considera el único jugador, junto a Modric, que puede hacer de Kroos, pudiendo, llegado el caso, incluso ser un más que competente lateral izquierdo. Es decir, polivalencia en estado puro. Unido a ello, viene de una lesión y la cautela con él es máxima; más viendo el aparatoso vendaje que luce el mediocampista blanco. Otra vez, el jugador del Real Madrid levanta las alarmas.