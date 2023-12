Bellingham, Savinho y Griezmann lo celebran: Mestalla, ¿la tumba para Raphinha y varios 'top' más?

Si bien es cierto que el Valencia no pasa por su mejor momento histórico ni institucional y que no gana al Barça en Mestalla desde la campaña 19/20 (lo hizo por dos tantos a cero), lo cierto es que el peso histórico del coliseo ché, la necesidad de ambos equipos y la goleada encajada por los culés ante el Girona con el Real Madrid, el equipo catalán y Atlético de Madrid pendientes de otro posible tropiezo azulgrana, sitúan el próximo duelo liguero del FC Barcelona como la posible tumba, entre otros, de Raphinha, muy discutido, y algún otro ilustre en las filas blaugranas.

Campo complicado, situación difícil, 0 capacidad de maniobra

El Barça debe ganar en Valencia si no quiere que todo se le complique más. Por un lado, la clasificación, ya que tanto Girona, líder y con una ventaja de siete puntos sobre los de Xavi, como Real Madrid, cinco puntos por encima del Barça, juegan en casa y apuntan a sumar de tres en tres. Pero no solo eso, otro pinchazo, además de las consecuencias pragmáticas de la tabla, tendría un impacto enorme en nombres que empiezan a tener poco crédito, entre ellos el extremo brasileño, pero también, según la modulación, Lewandowski, João Félix o el mismo Xavi. No en vano, ya hemos recalcado como en can Barça no gustan en según qué sectores las excusas del entrenador, siendo uno de ellos el de Deco, responsable de la parcela deportiva del club.

Valencia, siempre complicado

Aunque el Barça haya ganado en sus últimas tres visitas a la capital del Turia, nunca son salidas gratas o plácidas, por lo que tras venir de la debacle ante el Girona nada hace indicar que el Barça tendrá un paso alegre por Mestalla. Sin embargo, aún hay más lecturas en clave negativa, de darse cruz. El FC Barcelona va a mirar con lupa, además del jugador de la canarina y su míster, el acierto del polaco, que mete menos goles y falla más (tuvo el 3-3 en el último partido frente a los pupilos de Míchel); también seguirá a examen el portugués, por el que el Barça, si lo quiere, tendrá que pagar una buena suma por él y, por tanto, debe ganárselo.

Y con Joao Félix a mí me costará que me convenza. Juega como si su talento fuese más del que es. El 0-1 del Girona es anticompetitivo por su parte y el Barça no puede querer presionar si tus atacantes no saben hacerlo.pic.twitter.com/TOfcwtjBSw — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) December 11, 2023

Pero no solo eso, el centro del campo pasará examen, con Oriol Romeu señalado y De Jong y Pedri pendientes de coger la forma; y también la defensa, que hizo agua ante los lideres, con Jules Koundé y Ronald Araujo en medio del debate. Por lo que por estas y otras muchas razones, el Barça no puede fallar so pena de enorme lío; ni que decir tiene que Bellingham, Savinho y Griezmann celebrarán por todo lo alto otra caída del Barça.