Indignación del barcelonismo en Amberes: choque duro entre Laporta y Xavi que afectará a Lewandowski

Pase lo que pase hoy en Amberes entre el Anwerp y el FC Barcelona (21.00, hora española) el lío en can Barça está servido. Lo ha destapado RAC1, quien mantiene que fue Joan Laporta quien instó a Xavi Hernández a cambiar los nombres de la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones de esta noche, algo que, por tanto, contradice la versión que dio el entrenador sobre la inclusión de Ronald Araujo, Ilkay Gundogan y Robert Lewandowski (ya que Frenkie de Jong sufre un proceso gripal) en este viaje para el choque, y este asunto, lejos de ser banal tiene un serio acento en el futuro del Barça.

Tres vías

Lo tiene por tres motivos, el primero, por la injerencia del presidente en el trabajo que compete al entrenador, algo que para muchos acentúa la posición de poder de un Deco que no está contento con la labor del míster. Por otro lado, este lío llega en medio de la resaca por la debacle en Montjuic ante el Girona, líder de LaLiga EA Sports, donde se ha focalizado las culpas en el preparador catalán. Pero, además, el hecho de que el presidente se meta de lleno en el trabajo del técnico marca en rojo a un futbolista: el nueve polaco.

Que las cosas no vayan bien en el Barça, que el equipo gane con un juego defectuoso y muerda el barro con demasiada sencillez, está en el fondo de esta polémica, ya que de ir bien no ocurrirían estas situaciones: o lo que es lo mismo, Xavi pierde poder. En el plano deportivo, el míster es consciente de que tiene un nueve puro, Lewandowski, que condiciona el tipo de juego de ataque que quiere plantear y encima no le está rentando, ya que marca poco, de modo que, si por el fuera, el polaco tocaría más el banquillo, y es ahí donde también, dicen de puertas adentro, entra la Laporta, que tiene el ariete como protegido.

Por tanto, reina la incomodidad, que en el plano personal Lewandowski y Xavi ya han dejado entrever en más de una ocasión y que ata de pies y manos al técnico, solo que ahora Deco pone en duda ante el mandamás la labor y la capacidad de Xavi, el cual ve mermada su posición en el Barça con los malos resultados. De ahí que el partido ante el Valencia de este fin de semana sea clave, y ojo porque de Mestalla puede salir un incendio.