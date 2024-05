Por Florentino, Xavi se la lía a Deco y Laporta: escándalo inexplicable, debacle culé en el mercado

Hay alerta en LaLiga EA Sports sobre el caso Vitor Roque y la inminente llegada a Real Madrid de Endrick, básicamente por saber si el jugador de Palmeiras puede ser y será un potencial Vinícius Júnior y Rodrygo Goes o, por el contrario, se convierte en un nuevo caso Reinier o Tigrinho; porque, seamos claros, lo del jugador de Athletico Paranaense va camino de ser en can Barça un rotundo error y, por ende, escándalo… para mal.

Contrarrestar el golpe blanco, pero en mal momento

Ya en su día, a ciertas voces internas en el Barça le sonó a precipitación peligrosa la rápida respuesta del FC Barcelona con Vitor Roque al fichaje, en cierta forma usurpado, de Endrick por parte del Real Madrid, y el tiempo ha dado la razón a estas personas, que ya ven como el Barça, pero sobre todo Deco y Joan Laporta, quizá dieron un paso en falso que recuerda a otra época, esas en las que se fichaba sin sentido e hipotecando al club.

Porque el Barça no tiene la economía del Madrid, ni de lejos, es más, tiene hondas dificultades para cuadrar las cuentas y ser competitivo en el mercado y, desde esta temporada también (que va de la mano), sobre el césped - la presencia en la Supercopa de España puede ser un varapalo más, uno que ha sido enorme con la ausencia en la próxima Copa Mundial de Clubes-. Por eso lo de Roque, por ese precio, más si cabe ahora que sabemos que Xavi no lo pidió, parece un capricho, una pataleta millonaria que el Barça ni podía ni debía haberse permitido.

En resumen, Roque no juega ni parece que vaya a hacerlo, el Barça afirma que está verde y no está para jugar (curiosa excusa y estrategia cuando se quiere colocar al jugador), la liga se acaba y con el futbolista sudamericano ya se habla más de traspaso que de otra cosa; luego, no se le necesitaba tanto y no desde luego tanto como para pagar 30+31 millones de euros en plena crisis, hubiera fichado el Madrid a Endrick o no.

Así, como ha sucedido con João Félix, fichaje que también desaconsejó Xavi, Roque no ha triunfado y apunta a salir, el problema es quizá haber gastado lo que no se tiene y fichado lo que no se debe. Dicho de otra forma, la respuesta del Barça al fichaje blanco de Endrick no pudo ser más desafortunada y veremos qué consecuencias tiene en el mercado estival, aunque ya bosquejamos algunas: de perder a Messinho (Estevão Willian), a no poder ir con fuerza al mercado o perder mucho dinero con el joven delantero brasileño.