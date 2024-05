Valdebebas y Florentino cambian la 24/25 por Carletto: 9 cambios en la plantilla, 2 ventas y 148M

El Real Madrid sabe que, sobre su eje fuerte, su base, sobre sus cimientos, no va a fallar, pero tan importante es eso como tener una plantilla equilibrada, tal y como recalcó Jude Bellingham tras los dos goles de Joselu ante el Bayern de Múnich. Todos importan, solo que unos más que otros. Es más, Florentino Pérez, que tenía una visión de mercado y de la planificación de la 24/25 hace meses, ha visto como Carlo Ancelotti y el trabajo de Valdebebas le lleva a nueve cambios.

Siete que iban a salir, se quedarán

Salvo sorpresa de última hora, Florentino Pérez no prevé hacer muchos cambios en su plantilla en la franja de ataque más allá de las llegadas de Kylian Mbappé y Endrick, y eso que hace solo un tiempo no pensaba de la misma forma. Por ejemplo, Joselu, que acaba contrato en junio, era uno de los elegidos para salir, como Rodrygo Goes, jugador tasado en 100 millones y al que se veía sin hueco con el 7 del PSG, pero ambos posiblemente vayan a continuar.

Como ellos, los cambios también van a afectar a la medular, ya que Luka Modric y Toni Kroos van a renovar con el Real Madrid, siendo el caso del croata una salida que se daba por hecha hace bien poco, mientras que Dani Ceballos, renovado por el club hasta 2026, es el que tiene más papeletas para ser vendido en el próximo mercado. De la misma manera, Lucas y Nacho están en la misma senda que el germano y el genio de Zadar, y eso que ambos acaban contrato y el club preveía cambios con sus ausencias. Bien es cierto que el capitán se lo está pensando, pero al menos su salida ya no está al cien por cien asegurada.

También Ferland Mendy, el lateral de los 48M, ha cambiado los planes. Para Carlo Ancelotti es insustituible y ni siquiera Alphonso Davies parece capaz de cambiar eso. Por último, la otra salida del equipo será la de Kepa Arrizabalaga, el cual, salvo que Lunin tome una decisión drástica de abandonar el club, será el elegido para salir cuando hace unos meses era el ucraniano quien tenía la cruz marcada.

Como ven, todo ha cambiado y mucho desde las decisiones y resultados provocados por Carlo Ancelotti, incluso, como decimos, aunque aterricen Mbappé y Endrick. Los 148 millones que prometían las ventas de Rodrygo y Mendy, ya no los quiere el Madrid.