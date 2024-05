Confusión en Montjuic: Simeone baja a Xavi 66M el precio de João Félix y el Barça ya ha respondido

Llegado este punto de la temporada, donde el Barça ha perdido en los dos últimos choques de liga fuera de casa no solo el título liguero en favor del Real Madrid, sino que ha comprometido seriamente sus opciones de ser segundo y estar en la próxima Supercopa de España cayendo con el Girona, con los problemas económicos de telón de fondo, siempre resonando, la posibilidad que le brindan el Atlético de Madrid y Simeone al FC Barcelona deja una honda confusión en Montjuic.

De Deco a Laporta pasando por Xavi: un ‘no’ rotundo

Si el choque de voluntades entre el director deportivo del FC Barcelona, Deco, y el entrenador, Xavi Hernández, es continúo debido a discrepancias en el mensaje y los resultados, en este caso es el míster quien se va a salir con la suya sobre lo que es a su juicio un error del director deportivo y el presidente: João Félix.

Lejos de los focos y los micrófonos, el entrenador catalán nunca pidió al ‘menino de ouro’, ya que no era prioritario, su actitud le resultaba incómoda y su rendimiento hasta el momento no era de un crack mundial, que era lo que Xavi exigía al club. Es decir, el técnico quería otro tipo de jugador, con más gol y más regular. Y los números y el rendimiento del luso le han dado la razón. Por eso Laporta y Deco han de recular con el internacional portugués pese a la rebaja de 66 millones de euros del Atlético de Madrid.

Y es que los rojiblancos, desesperados por quitarse de encima a Félix, han bajado de los 126 millones de euros que pagaron al Benfica por el jugador, a pedir en este mercado ‘solo’ 60 por el jugador. Sin embargo, ni con esas se ve el Barça con fuerzas y ganas de luchar por el luso. De hecho, en can Barça se van bajando poco a poco del carro que pedía a gritos la renovación de Cancelo y el jugador del Atlético de Madrid, y así como las dudas con el lateral crecen pero no lo suficiente como para no intentar ficharlo, con el de Viseo, salvo regalo atlético, no hay opciones de compra.