João Félix, Pedri y Gavi muerden el polvo: Europa en shock, el Barça aturdido y el Real Madrid gana

Los tres últimos ganadores del Golden Boy, el Balón de Oro de jugadores Sub-21, se lo han llevado tres futbolistas que están ahora mismo bajo las órdenes de Xavi Hernández en el Barça, como son Pedri, Gavi y João Félix, y dos de ellos estuvieron presentes sobre el césped en el último Clásico entre Barça y Real Madrid, siendo por tanto testigos de excepción de la exhibición del mejor jugador joven del momento, Jude Bellingham.

De Messi a Haaland, pasando por Isco o Kun Agüero

Jugadores como Leo Messi, Erling Haaland, Isco Alarcón, Cesc Fábregas o Sergio Kun Agüero han sido galardonados con el premio al mejor jugador joven del planeta, el Balón de Oro para la más grande promesa que existe en el futbol y esta temporada es la estrella del Real Madrid quien se llevará el galardón sin discusión, dejando por el camino a otros nombres como Jamal Musiala, Lamine Yamal o Arda Güler.

Números de otra candidatura más importante

Pero lo sorprendente con Bellingham es que sus números y peso en el Madrid no son para luchar por este galardón, sino para hacerlo por el más grande, ese que va a ganar un Leo Messi con el que hay mucha controversia por sus dudosos méritos en toda una temporada. Pero más allá del argentino, con el jugador de los three lions hablamos de un futbolista que no solo está siendo el mejor del Madrid, sino que en su año de debut en el conjunto blanco le dio el triunfo al Madrid en campo del Barça con dos goles. Y no solo eso, hablamos de un centrocampista de solo 20 años que ha anotado en lo que va de curso 13 goles en 13 partido (dando además 3 asistencias).

El mismo jugador noruego del Manchester City, Haaland, que lo tuvo como compañero en el Dortmund, alucina con el jugador del Real Madrid, del que, tras ver su primer gol ante el Barcelona, colgó en sus redes sociales una reflexión: “irreal lo de este chico”. En verdad, desde el punta del City a toda Europa, el impacto que está generando el nivel del inglés es demoledor: Bellingham, a este nivel, está para ser considerado no el mejor joven, sino el mejor de todos.