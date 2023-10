Imita a Beckham y Ibrahimovic, deja plantados a Busquets y Alba y será sorpresa de enero en Europa

Pocos equipos han pasado tan repetidamente por el purgatorio en los últimos años en la élite del fútbol continental como lo ha hecho la Juventus de Turín, a la cual no le han salido las cosas en los últimos tiempos ni institucional ni deportivamente, sin embargo parece que en los últimos tiempos los resultados empiezan a favorecer un intento de reconquista de su lugar en la Serie A y veremos si después en Europa, y para ello tiran de una oferta muy sorprendente, el regreso de un viejo ídolo que dejaría la MLS para regresar a la Vecchia Signora.

Libra por libra hay pocos jugadores en el planeta de la calidad en el uno contra uno de Douglas Costa, el ex de, entre otros, Bayern de Múnich y por supuesto Juventus de Turín, y esa es la idea que tiene el gigante italiano de cara al próximo mercado invernal, entre otras cosas para suplir la baja de un Paul Pogba que no ha ayudado desde que llegó y encima dio positivo en su inactividad: el extremo de Los Angeles Galaxy es el objetivo de la Juve, y él está encantado.

“Mi deseo es volver totalmente a la Juve, ayudar y luchar con todos los jugadores. Llevar a la Juve al nivel que el club se merece” decía para Fabrizio Romano el jugador desde su estancia en Estados Unidos en el equipo en el que militaron David Beckham y Zlatan Ibrahimovic una vez salieron de la élite europea. El brasileño, comentó que “mi agente está en contacto con todos los clubes que muestran interés, incluida la Juve”.

A sus 33 años, el jugador sudamericano ha jugado hasta la fecha con los angelinos 22 partidos, donde ha anotado 4 goles y ha dado 7 asistencias, sin embargo el club italiano considera que el extremo aún tiene margen de ayudar en sus pretensiones de luchar por el Scudetto, donde son segundos a 2 puntos del Inter de Milan tras su victoria este fin de semana ante el Hellas Verona.

