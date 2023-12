La Premier suspira por el heredero de Luis Suárez y Messi cambiaría al argentino por Lewandowski

Solo hay tres delanteros en Europa (porque lo de Jude Bellingham, que es mediocampista, es de otro planeta), entre las cinco grandes ligas y la Champions League, que puedan superar los números del jugador por el que los rotativos británicos ya suspiran como posible fichaje importante de varios de los conjuntos más importantes de la Premier League, entre ellos el Chelsea y el Manchester United, el problema para ellos es que el llamado nuevo Luis Suárez parece que no se moverá del Inter de Milan o al menos no lo hará por una cantidad menor de 100M.

Cerca del Barcelona

Fue hace no tanto tiempo que el Barcelona eligió a Lautaro Martínez como recambio ideal de Luis Suárez, el potente y genial delantero uruguayo que tantas alegrías dio al barcelonismo (entre otras cosas siendo el ariete del último equipo culé que ganó la Champions League, en 2015), sin embargo el Inter se negó a venderlo si no era por una cantidad que el Barça no podía alcanzar, esos 100 kilos que ya cuesta hoy; pues bien, los números y el estado de forma actual del jugador argentino son excepcionales, por lo que, con gusto, Xavi lo cambiaría por Robert Lewandowski, algo que no sucederá.

La Premier, al acecho

Viene a colación el jugador de la albiceleste porque solo Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé tienen mejores números -como decimos, entre los delanteros- que él y por tanto es una de las estrellas que desean fichar en la Premier League, como resaltamos, el Chelsea y el United. El Barça, por su parte, con el que también ha sido relacionado, parece que está lejos de poder lanzarse a por un jugador de un valor cercano a los 100 millones de euros, pero, ¿pueden ficharlo en Inglaterra?

Está por ver. Eso sí, de lo que no pudo ser en can Barça quizá sí pueda ser en la Premier, aunque desde Italia certifican que los 15 goles y 2 asistencias que lleva el sudamericano, unido a todo lo que aporta a los nerazzurros es garantía suficiente como para que el conjunto de Milán eche el resto por el delantero y pretendan una renovación más de su contrato.

Tasado en 100M y con contrato hasta 2026, el nuevo Luis Suárez, el internacional argentino, que pudo ser del Barça, ahora ya abre una jugosa guerra entre la Serie A y la Premier por uno de los grandes de Europa.