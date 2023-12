Ni Mbappé ni Haaland: tras Mariano y Jovic, Florentino halla al ‘killer’ perfecto, 81,5M más barato

Durante el verano que pasó de la nefasta temporada 18/19 a la 19/20, el Real Madrid pasó de invertir poco y mal a hacer un enorme gasto en varios jugadores, entre ellos Hazard y Luka Jovic, de los cuales precisamente salieron bien los que fueron más baratos, ya saben, Militao o Ferland Mendy. Por eso desde entonces, desde el adiós de CR7 y el fracaso de Mariano Díaz, se especuló primero con Kylian Mbappé y después con Erling Haaland como fuentes de gol, dos sombras aún latentes en Chamartín, pero Florentino ha hallado esta temporada lo que andaba buscando y a precio de ganga (medio millón de euros).

El nueve puro ya está en casa

A Carlo Ancelotti no le interesa, más ahora que tiene a Jude Bellingham en sus filas, jugar normalmente con un nueve puro, un delantero centro al uso, de esos más estáticos y que fijen marcas. A veces sí, pero no siempre. De ahí que el fichaje de Joselu esté siendo un rotundo acierto por nada menos que 81,5 millones de euros menos de lo que le costaron para esa función y que no cumplieron ni Jovic ni Mariano. Y encima el canterano no da un ruido, es el rematador certero que buscaban y la solución a centros laterales que tanto anhelaba tener a su disposición el míster italiano.

Berlín, suma y sigue

El canterano del Madrid marcó ayer por duplicado en la visita de los merengues a la capital de Alemania. Los blancos completaron ante el Union Berlin una fase de grupos inmaculada y Joselu fue determinante, marcando un doblete que lo sitúa como una fuente de anotación importante del equipo en la máxima competición continental, donde ha hecho en 5 partidos, 3 goles.

Comparación demoledora

Y así como el Madrid fue a buscar un nueve mediante esos 60 kilos invertidos en Jovic y los 21,5 en Mariano, ahora lo ha hallado casi gratis en el canterano, que además da la razón en rendimiento y números. En 96 partidos que jugaron con la elástica merengue el serbio y el hispano dominicano (respectivamente, 36 y 60 apariciones), anotaron 10 goles; Joselu lleva solo esta temporada en el Madrid 8 goles en 21 partidos; simplemente no hay color.