Bajón en Madrid y Barcelona por el otro Rodri y Fabián: de Calafiori al fichaje bestial en La Roja

El triunfo de la Selección Española de Fútbol en la pasada Euro 2024 ha despertado el interés de varios equipos sobre multitud de jugadores a las órdenes en la pasada Eurocopa de Luis de la Fuente. Entre ellos, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Barça o Arsenal han mostrado sus cartas con uno o varios de los integrantes de La Roja, y ahora uno de ellos se aproxima sospechosamente al Emirates, para desgracia del Cholo Simeone y Hansi Flick.

No es para menos, en España uno puede hallar a jugadores como Rodri o Fabián Ruiz, dos futbolistas monumentales en la construcción y organización del juego, pero lógicamente La Roja es mucho más.

Para empezar, cracks como Nico Williams, Dani Olmo o Ferran Torres están en boca de varios clubs importantes del continente, de nuevo con Barça y Atleti en el ajo, sin embargo el Arsenal, que parece ha desistido con Martín Zubimendi, otro integrante de España, parece que ahora lanza el resto por el otro ejemplar de oro de la medular rojigualda, un Mikel Merino que gustaba enormemente en Madrid y Barcelona.

En este caso, tras la confirmación por parte del equipo inglés de Riccardo Calafiori como nuevo jugador gunner, Merino puede ser el siguiente. El mismo Fabrizio Romano asegura que hay conversaciones avanzadas en curso y los hechos confirman que si Merino está cerca ahora mismo de un club ese no es la Real Sociedad, ni tampoco el Atleti o el Barça, sino el Arsenal.

Para empezar, los británicos pueden pagar a Merino, cosa que rojiblancos y culés no pueden garantizar antes de arreglar sus desórdenes internos, y fruto de ello, el tiempo juega en favor del Arsenal, que ya está atacando esta vía. Por si fuera poco, Merino se ha negado a renovar con la entidad vasca, que lo ha intentado, y quiere resolver su futuro cuanto antes, de modo que si el Arsenal está certero este culebrón en La Roja tiene pinta de caer de manos del subcampeón de la Premier.

🚨🔴⚪️ Arsenal are prepared to advance in talks with Mikel Merino's camp next week, after positive contacts.



He's not only name on list but well positioned; price tag requested by Real Sociedad will be key.



Arteta appreciates him; as soon as ESR leaves, Arsenal can proceed. pic.twitter.com/Z9o91NrnMn