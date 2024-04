Tan bestia que Florentino aparta a Haaland y olvida a Pedri: 1ª discusión con Xabi Alonso y OK, 100M

Hat-trick y liderazgo desde la calidad, la eficacia, el desborde, la movilidad y la inteligencia, con eso y un entrenador único y un equipo muy trabajado, este Bayer Leverkusen de Florian Wirtz, que anotó tres tantos en el duelo por la liga ante el Werder Bremen (5-0), ha sorprendido a Alemania, Europa y al Real Madrid; tanto, nos informan, que el club blanco ya planea su fichaje incluso por delante de Erling Haaland.

De un deseo al siguiente

Puede que el delantero escandinavo del Manchester City empiece a estar harto de las críticas que recibe en el entorno de la Premier League, incluso que este hastío le lleve a plantearse en el verano de 2025 activar su manida cláusula de liberación por la que puede abandonar el Etihad Stadium por un valor nunca inferior a 180 millones de euros y siempre con dirección lejos de Inglaterra (por contrato, ningún equipo inglés podría ficharlo), pero el Madrid, que no sabe si esto es posible, acaba de enamorarse de un jugador, que también estará a tiro en 2025.

Una temporada más de dulce, de confirmación

Como le sucede a Xabi Alonso, a la estrella de este Leverkusen se le antoja y mucho continuar en su club al menos una temporada más para ver de qué son capaces en la Champions League y en la temporada que viene, donde defenderán el título liguero y quién sabe si también el copero; de modo que Wirtz no escuchará ofertas en el próximo mercado. Por otro lado, no sabemos si el talentoso jugador germano y el Leverkusen se llevarán la Europa League, pero ese trofeo, de lograrlo, no lo defenderá porque sí o sí el Bayer estará en la Liga de Campeones. Y todo esto lo sabe el Madrid.

Florian Wirtz vs Werder Bremen

AMF/20/🇩🇪

Hattrick ⚽️⚽️⚽️

Market Value: €110jt

41 Games all comp

17 Gol

18 Assist



Muda Berjaya

Pemain Rajin

Spek Mewah

Banyak Peminat



Bertahan atau hengkang, kemana sebaiknya Florian Wirtz?pic.twitter.com/H10KV8PcBJ — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) April 15, 2024

Ahora bien, como sucede con el técnico tolosarra, el Real Madrid respetará en el siguiente mercado, el estival, al Leverkusen, pero ni mucho menos garantiza tal cosa en el verano siguiente, el de 2025, donde quizá Ancelotti esté lo suficientemente discutido como para ser despedido -lo que pondría el foco en Alonso, aunque es poco probable- y donde el Madrid se ha fijado como objetivo a Florian Wirtz, por el que harían el mismo esfuerzo que con Jude Bellingham, es decir, de unos 100 millones de euros. Y esta idea ahora mismo está más candente para Florentino que la incorporación de Haaland, que ya es decir.