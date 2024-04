Iba a ser el Cubarsí del Madrid, Carletto le dio la patada y será el sustituto de Dybala o De Paul

Lo intentó, pero no funcionó y el jugador, que ve imposible volver a un Real Madrid donde ya está caro jugar ahora que todavía no han llegado futbolistas como Kylian Mbappé, Endrick o quién sabe si Alphonso Davies o Leny Yoro, ya busca una solución a su futuro toda vez que su aventura lejos del Bernabéu, donde Carlo Ancelotti no contó con él, y ahora en el Almería toca a su fin.

Ofertas no el van a faltar, hasta cuatro equipos lo quieren

Por suerte para Sergio Arribas ofertas no le van a faltar a tenor de las últimas tentativas que parece emergen al calor de la situación del joven canterano del Real Madrid, el cual, aunque ha realizado una temporada notable en el equipo andaluz, la situación grupal es mucho más deficitaria: su club está prácticamente en Segunda División y, como tal, su entorno ya le busca una salida más digna para seguir progresando como jugador.

Que se sepan, estos cuatro

En una entrevista realizada a medios del sur de España, el canterano blanco ya se abría a la posibilidad de aceptar ofertas para no seguir su carrera en la categoría de plata del fútbol español. “Va a ser un verano largo donde nos tendremos que reunir con el club y se decidirán cosas”, decía. Y sobre estas intenciones construyen al menos Atlético de Madrid, Sevilla, AS Roma y Valencia CF sus intenciones de contratarlo.

Recordemos que posee una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y contrato con el club rojiblanco hasta junio de 2028, ahora bien, fuentes cercanas al futbolista aseguran que intentará salir si se ve yendo a Segunda.

En el Olímpico

En este sentido, hay un interés de la Roma en él, ya que parece que Paulo Dybala puede abandonar el club durante el verano y precisamente Arribas juega en una demarcación y cumple unas funciones parejas a las de La Joya. Como los romanistas, en el Metropolitano, el Sánchez Pizjuán o Mestalla estarían encantados con contratarlo.