Xavi y Guardiola en vilo por el secreto de CR7: su socio en la Selección se marchará a Arabia Saudí

Ayer João Félix volvió a hacer de verdugo de su club propietario, como pasara en Montjuic hace unos meses, sumiendo al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone en las más grandes dudas acerca de un proyecto que no carbura y cuya gran expresión en el mercado 24/25 es precisamente un menino de ouro que aborrece su regreso al Metropolitano. Eso sí, a los colchoneros les queda el secreto contenido de CR7, que también sacude a Pep Guardiola.

Dos jugadores en mente

La mayor estrella que tiene la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, sabe que el capital de su liga está tras la pista de dos compañeros suyos de selección, la portuguesa, que a la vez son estrellas en el Atleti y el Manchester City y sospecha que llegará una oferta veraniega por uno de ellos. Quizá por los dos. Y teniendo en cuenta la situación de uno y otro, lo normal es que ambos se piensen un retiro millonario, uno que, en el caso del actual jugador del Barça, el Atleti aceptaría con gusto.

No es inteligente el enfrentamiento directo que busca João con el Atleti, porque básicamente es el club madrileño quien debe fijarle precio y quien debe dar su OK a una posible venta en el mercado de fichajes de verano. Es más, los colchoneros quieren de 70 a 80 millones de euros por él y el Barça no va a pagar eso, de modo que por ahora esa vía está cerrada; así que de nada le sirve a João tratar de anexionarse el favor culé y la animadversión rojiblanca si realmente su futuro solo está ligado a los segundos; es algo así como echar peste del plato que le da de comer.

Arabia y sus deseos

Y es ahí donde entra Arabia Saudí, que tiene en mente el fichaje de Bernardo Silva y João Félix, y en ambos casos van a intentarlo. El jugador del City ya rechazó una oferta millonaria la temporada pasada de la liga emergente, pero se lo pensó y mucho, por lo que este verano, ya con 30 años a sus espaldas, volverá a repensar su futuro. Y como con él, el jugador del Barça propiedad del Atleti tiene pocas salidas: si el club madrileño exige una cantidad que nadie, salvo los saudíes pagan, Simeone y compañía le enseñarán esa puerta al luso. Sí, efectivamente Cristiano Ronaldo no ve tan difícil que sus dos compatriotas empiecen la 24/25 a su lado o al menos muy cerca de él.