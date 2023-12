Ni Rodrygo ni Vinicius se esperaban este golpe en Brasil: Endrick y Vitor Roque quedarán tocados

Se acercan tiempos complicados para el fútbol brasileño, tanto a nivel de selección como para los clubes del Brasileirao. Y es que, tras los problemas internos en la federación de fútbol de Brasil (CBF), la FIFA ha amenazado con expulsar, tanto a la selección como a los clubes de dicho país, de todas las competiciones organizadas por el máximo organismo internacional del fútbol. Noticias pésimas para todos los futbolistas de la verde amarela, desde los cracks consagrados como Vinicius y Rodrygo, a las estrellas en ciernes como Endrick y Vitor Roque.

Las intervenciones del gobierno, claves para la sanción

Lo sucedido para que la FIFA se haya visto obligada a tomar cartas en el asunto, ha sido la violación de uno de los pilares principales de las normas de la FIFA. Se trata de la no interferencia de los gobiernos nacionales en las federaciones, algo que ha sucedido en la CBF, con la decisión de apartar al presidente de la federación, Ednaldo Rodrigues y de convocar elecciones en un plazo de 30 días posteriores a la decisión tomada.

Ante tal situación, la FIFA no reconoce el nuevo dirigente de la CBF y ya ha amenazado con tomar cartas en el asunto de forma seria y tajante. Excluyendo el fútbol brasileño de las competiciones FIFA, es decir, sentenciar de muerte a la Canarinha.

Efectos inminentes para Vinicius y Rodrygo

En lo que respecta a los clubes no brasileños y a sus jugadores con orígenes en Brasil, no habrá ningún tipo de sanción. Sin embargo, en el próximo verano, tanto Rodrygo como Vincius podrían verse en la tesitura de no poder disputar la Copa América que se celebra en este año 2024. Pues, al igual que todas las competiciones oficiales internacionales, están enmarcadas dentro de la FIFA, hecho que bloquearía por completo a la selección de Brasil si no se solucionan los problemas judiciales.

Por otro lado, esta podría haber sido la última participación de los equipos de Brasil en la Copa Libertadores, es decir. Tanto Vitor Roque, como Endrick estarían ante la posibilidad de haber sido los últimos en jugar la competición internacional sudamericana por excelencia.

Así pues, serios problemas para los inventores del joga bonito, que, tras los problemas internos acontecidos en la federación, podrían verse arrastrados a una época gris para Brasil y su fútbol.