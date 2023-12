Madrid prepara la presentación del nuevo CR7 que acabará con Mbappé y recomienda Ronaldo Nazário

Si bien es cierto que el Real Madrid va a hacer una última tentativa por Kylian Mbappé, que tal y como os adelantamos en Don Balón, no necesariamente tiene que ir acompañada de oferta merengue o si quiera necesidad, lo cierto es que en la casa blanca ahora miran con mucha más ilusión lo que está por aterrizar en el nuevo Santiago Bernabéu en julio de 2024, tanto que ya se prepara la presentación de un jugador llamado a emular a CR7. Y leyendas como Ronaldo Názario creen que puede lograrlo.

Cabe destacar, para entender la dimensión de Endrick en Brasil, que el propio Ronaldo Nazário pidió su convocatoria para el Mundial, tal y como se hizo con él o con Kaká, para adquirir la experiencia con vistas al futuro de la Seleção. pic.twitter.com/8hSITgd8do — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) December 15, 2022

Ambición, juventud y talento

Al menos el futbolista en cuestión tiene intención de seguir los pasos del portugués. Y es que Endrick no solo ha reconocido que el jugador del Al Nassr es su ídolo y eran sus gestas en el Real Madrid lo que le empujaba a ser como él -curiosamente como le pasaba al jugador del Paris Saint-Germain-, sino que pretende hacer una carrera similar a la que tuvo CR7 en Chamartín. Palabras mayores.

En A Bola, el jugador del Palmeiras reconocía que Cristiano “es mi mayor ídolo, un jugador que rompió todos los récords al ser un jugador ejemplar y dedicado. Es más que un deportista, es un tipo que todos deberían tener como ejemplo, porque no importa el momento, quiere ser el mejor, quiere ganar títulos, quiere lograr hitos, además de ser una persona que muestra humildad. Es un referente para cualquier jugador que quiera llegar más lejos en su carrera”.

Endrick saludando a todos los jugadores del Real Madrid 😍🤍pic.twitter.com/KDKOxxWIK4 — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) December 16, 2023

Y no solo eso, Endrick demostró que hay algo de la ambición del capitán de Portugal en él, sobre todo de la que mostró en el momento álgido de su carrera, que fue en el Real Madrid: “Siempre quise jugar en el Real Madrid, siempre ha sido mi prioridad, y ahora en este viaje a Madrid he podido sentir un poco más de cerca lo que me voy a encontrar, el entorno, mis futuros compañeros, las instalaciones”, comentaba, asegurando que espera sumar todos los éxitos posibles con Palmeiras, y luego, “ganar todos los títulos en los que participo”.