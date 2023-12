Xavi y Carlo Ancelotti escriben su carta a los Reyes tras Almería y Alavés: Savinho lo cambia todo

Con el Real Madrid coronado como campeón de invierno tras una primera mitad de liga de lo más apasionante, queda una segunda parte de campeonato liguero donde la realidad de los blancos está absolutamente contrapuesta a la de un Barça que ha acabado el año a la deriva y sin tener nada claro. Y es que ni Xavi sabe cómo devolver a su equipo a la vida y al gol, faceta que, con Lewandowski inoperante, deja a los culés completamente vendidos en partidos complicados y cerrados. Todo ello en medio de una liga donde el Girona de Savinho ha aparecido como el tercero en discordia y promete dar mucha guerra.

Ancelotti, un central, salud y seguir solidos

Si el Real Madrid ha tenido algún problema a destacar esta temporada, han sido las lesiones. El conjunto blanco se encuentra, en estos momentos, con cinco jugadores en la enfermería, con Courtois, Militao y Alaba con la baja segura hasta final de temporada por roturas en los cruzados, obligando a los blancos a buscar un central en el mercado de enero. En la otra cara de la moneda están Camavinga y Vinicius llevan ya más de un mes fuera de combate y se espera que regresen cuanto antes.

Sin embargo, parece que las bajas no han pasado factura en cuanto a lo futbolístico, pues los blancos lideran la tabla y están firmes en los octavos de final de la Champions League, donde los espera un Leipzig que promete ser duro.

Xavi lo tiene claro: gol y actitud

Si algo ha acusado el técnico egarense en la reciente crisis de resultados y juego del Barça, ha sido la falta de efectividad de cara a portería y la pobre actitud de algunos jugadores en el partido contra el Almería.

Ante esta situación, a Xavi no le queda otra opción que rezar para que Vitor Roque caiga de pie en Barcelona y dé el rendimiento que no ha sido capaz de ofrecer Lewandowski, que, con 8 goles, no ha dado la talla en esta primera mitad de liga.

Así pues, con media temporada todavía por disputarse, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández ya tienen listas sus cartas a los reyes magos, las cuales serán completamente distintas la una de la otra, pues cada equipo vive una realidad opuesta a la del otro.