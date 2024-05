Esta vez sí, PSG y Al-Khelaïfi se imponen a Madrid y Barça: no se ha visto nada igual desde Neymar

Todos están o han estado tras su pista. El Real Madrid, de forma tímida; el FC Barcelona, en calidad más firme pero incapaz, por lo económico; el Chelsea, como fuerza que parte con ventaja, y ahora también Paris Saint-Germain, el cual, tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund y con la salida de Kylian Mbappé a la vuelta de la esquina, necesita talento de presente y futuro. Y de todos ellos, son estos dos últimos quienes ya pelean por lo más parecido a Neymar Júnior que ha brotado del mercado brasileño últimamente.

Calidad, habilidad, desborde, magia, fantasía, esas son las señas de identidad con las que el Santos mostró en su día al mundo a su talento, un Neymar Júnior que fascinó a todos, pero eligió jugar en el FC Barcelona -por cierto, para desgracia de Florentino Pérez-. Hoy, dejando a un lado a los dos jóvenes goleadores de moda, Vitor Roque y Endrick, el Brasileirao descubre una batalla épica por el sucesor del jugador del Al Hilal.

Messinho, Estevão Willian, es ese jugador, un futbolista, el del Palmeiras, cuya proyección se atisba enorme. De ahí los nombres de sus pretendientes, donde, eso sí, los dos gigantes españoles se echan a un lado. Del Barça lo sabemos porque el precio del jugador no bajará de los 50 millones de euros, una cantidad prohibitiva para los culés, que necesitan algo más inmediato y barato (crack es menor de edad). El Madrid, por su parte, informa Mario Cortegana, se ha ido distanciando de la operación: tiene (y tendrá) demasiado arriba como para seguir invirtiendo.

