Luis Díaz ridiculizó a De la Fuente, de Brahim al error de Luis Enrique: fuera contra Vini, y 6 más

Luis de la Fuente se confió ante uno de los combinados más en forma del planeta, como es la Colombia de, entre otros, Luis Díaz y James Rodríguez, y lo pagó, su reacción tardía y descompensada fue ineficaz: España perdió el prestigio ante el combinado cafetero en el Olímpico de Londres y ahora afronta el choque ante la Brasil de Vinicius con la urgente necesidad de cambiarlo todo y ganar, ya que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina.

Señalados, hasta siete cambios y pendiente de las dudas

Totalmente irreconocible fue el once del seleccionador nacional de España ante la tricolor, con muchos cambios, sin vértigo, sin demasiado control del juego y muy expuesto a las contras. Con todo, quizá La Roja mereció una mejor suerte frente a los sudamericanos, pero Colombia jugó sus bazas a la contra y ganó. De esa lectura y lógica exigencia que hay con el equipo español, los cambios han de llegar en el segundo duelo, que deb ser clave de cara a la Euro, hoy ante Brasil (21.00, hora española) en el Santiago Bernabéu.

Uno, fundamental, es el que urge desde la banda derecha donde uno de los protegidos de Luis Enrique, como era Pablo Sarabia, volvió a España y fue inoperante. Salvo algún centro lateral sin peligro, el futbolista del Wolverhampton está fuera de sitio: más allá de la brega y las ayudas defensivas, carece de la potencia y desborde que exige el tridente, algo que da vida a esta nueva España. El suyo no fue el mejor regreso, ya que su banda estaba mirada con lupa tras el lío Brahim, y la respuesta del míster no pudo ser más pobre; Sarabia tendrá complicado volver.

Y como él, otros seis nombres, a la espera de Rodri y Morata, que son dudas, apuntan a cambios asegurados. Puede que hasta siete. Unai Simón, Carvajal, Le Normand y/o Cubarsí, Fabián, posiblemente Sancet, Yamal y Nico apuntan al once. Si el jugador del City está disponible, Zubimendi se caerá del once; si lo está el del Atlético de Madrid, lo harán o Gerard o Joselu. No es para menos, Vini, Rodrygo y compañía vienen de ganar a Inglaterra.