Casemiro, Mou y Simeone llegan a las manos por el heredero de Messi, un João Félix regalado

El Atlético de Madrid quizá no pueda (o quiera) retener a João Félix, sin embargo sí desea tantear la opción más que asequible que representa la cláusula de salida al final de temporada de Paulo Dybala, el cual por poco menos de 12 millones de euros puede pagar su libertad. Lógicamente José Mourinho trata de que el jugador no desee marcharse, pero eso no evita el interés colchonero… y de otros tantos, entre ellos el Manchester United de Carlos Henrique Casemiro.

Lo del llamado heredero de Leo Messi en Argentina, que por posición y condiciones podría, salvando las enormes distancias, ser Dybala, es un asunto complicado: La Joya no ha terminado de explotar como un jugador regular, de grandes números o portentosas y decisivas rachas de juego que disparen a sus equipos. En la Juve fue un jugador genial, que lo es, pero con altibajos, los mismos que arrastra en el Olímpico de Roma. De ahí que no haya fructificado su paso al frente en Argentina, de ahí las dudas patrias con él.

Enorme jugador

Ahora bien, una cosa es que Paulo Dybala no sea Leo Messi y otra muy distinta es que no represente una oportunidad de oro para el Atlético de Madrid o el Manchester United. Desde que el Corriere dello Sport publicara la citada cláusula, de la que puede echar mano Dybala si quiere salir rumbo a un club con mayores ambiciones que el romanista al término de la presente campaña, son multitud de equipos, entre ellos los rojiblancos y los red devils, los que se han puesto a la cola para convencerlo.

Pero el fútbol, su mercado y ritmos son así y es algo que deben aceptar -no resignarse pero sí asimilar- en Roma. El mismo José Mourinho se está viendo tentado para dirigir otros proyectos. Hay incluso quien señala que si The Special One, por ejemplo, se volviera a sentar en el banquillo de Stamford Bridge (lo cual no es descabellado) tal vez se llevaría consigo a Dybala. En cualquier caso, su precio por su calidad es un regalo en el marco del mercado de fichaje moderno. Y eso es un hecho incontestable.