A espaldas de Valdebebas y el Bernabéu, Florentino acentúa la vía Leny Yoro cargándose al ídolo

Ya no es un secreto que el Madrid no maneja muchos nombres de cara al próximo verano, pero los que tiene en mente ni los pierde de vista ni son jugadores menores. Uno de ello, Leny Yoro, la perla del Lille, puede ser una opción más que atractiva ante la lesión de David Alaba y la posibilidad de no renovar a Nacho Fernández, el problema es que su precio es enorme y el equipo francés exige a un jugador merengue por él.

Por dónde pasan los supuestos contactos con el equipo de la Ligue 1

Básicamente pasarían por abonar una cantidad cercana a los 60 millones de euros y obtener por parte del Real Madrid por una o dos temporadas la cesión de Arda Güler, cosa que es complicada, no imposible, debido al futbolista, que no quiere pasar como moneda de cambio, pero también con el vestuario y la afición, que creen en la calidad del joven futbolista turco y, a la vez, consideran que no se le han dado las oportunidades como para no demostrar su valía.

Un intercambio muy complicado

Estamos hablando por tanto de un asunto complejo, que se le ha presentado a Florentino Pérez y que abarca muchos riesgos para el conjunto blanco. En primer lugar, por lo expuesto, que supone tratar de convencer a Güler y su entorno de que no va a tener minutos y es mejor que crezca fuera. A la vez, implica dejar libre un hueco que si se va Modric no tiene un sustituto claro. Y no solo eso, la llegada de Yoro toca directamente a Nacho y Alaba.

Con el canterano hay dudas, ya que esta ha sido una de sus temporadas más flojas, acaba contrato y es un buen momento económicamente para el club para dejarlo ir sin cargos extra. Además, la grave lesión de Alaba unida a sus malas prestaciones y su edad, que dificulta el proceso de recuperación y puesta de largo, hace de Yoro algo casi necesario: pero claro, hablamos de tocar a tres jugadores de la primera plantilla.