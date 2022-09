A la luz el revelador pacto entre Laporta y De Jong: el United, atento

La actualidad en Can Barça durante el parón de selecciones viene marcada, aparte de las lesiones que están sufriendo varios jugadores del primer equipo, por los nuevos detalles conocidos sobre la controvertida situación que vivió Frenkie de Jong en verano. De todos es sabido el pulso que mantuvo con el club para cumplir su deseo de quedarse, ya que la directiva le puso entre la espada y la pared en cuanto a que se bajara el sueldo para seguir y eso no fue del agrado del holandés. Sin embargo, según se ha podido saber a través del programa Què t`hi jugues de la Cadena SER, la continuidad del jugador estuvo supeditada a un ajuste salarial que se producirá a finales de temporada. Todo dentro de un pacto con Laporta con el objetivo de que su ficha no suponga un problema para las arcas del equipo.

Así las cosas, el Manchester United podría volver a la carga por De Jong a raíz de estas informaciones. Un conjunto inglés que pretendió el fichaje del holandés durante todo el verano y que seguiría haciéndole hueco pese a terminar incorporando a Casemiro del Real Madrid. Y es que el deseo de Ten Hag no es otro que contar a toda costa con el que tuviera a sus órdenes en el Ajax, en lo que sería la guinda al nuevo proyecto que el técnico está encargándose de desarrollar.

Actualmente, De Jong está contando como uno más en los planes de Xavi, aunque a decir verdad más como suplente que entrando de inicio en los partidos. Atrás quedaron los malos momentos vividos por el jugador cuando una parte de la afición se le puso en contra al exponer Laporta públicamente la situación de desacuerdo que se vivía con él.

Finalmente, y según se ha conocido recientemente, todo se terminó pactando dentro de un clima amistoso y por ver queda ahora que será de Frenkie de Jong la próxima temporada. Momento en el que se habrá ajustado su salario y tenga que decidir si le merece más la pena cambiar de aires, quien sabe si al Manchester United.