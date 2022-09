Xavi traiciona a un fichaje del Barça por De Jong: problema a la vista

Mientras los resultados ayuden, mientras lleguen las victorias e incluso el equipo esté jugando bien, las aguas estarán tranquilas; ahora bien, han de saber que los clubs grandes, con plantillas repletas de estrellas tanto en el once como fuera de él, a veces son como el mar y los plásticos que lo contaminan: una imagen superficial no revela toda la verdad. En este sentido, Xavi ha elegido disponer de una gran cantidad de jugadores con caché y sabe que todos no pueden jugar, por lo que se generan cuentas pendientes en la plantilla, una de ellas provocada por la negativa de Frenkie de Jong a salir en verano.

El jugador neerlandés pudo irse al Manchester United junto a Erik ten Hag, pero no quiso: vio en este Barça elementos capaces de hacer al equipo blaugrana luchar por todas las grandes metas, incluida la Champions League, algo que, para el United, hoy por hoy, está fuera de sus posibilidades (para empezar porque ni juega la máxima competición continental). Pero toda vez que el nivel del futbolista ex del Ajax es muy alto y el entrenador catalán gusta de equipos dados a la asociación y la verticalidad, De Jong ejerce directamente de tapón para otros que llegaron más tarde con la promesa de minutos en LaLiga y la Liga de Campeones

Entre las piezas con cuentas pendientes están futbolistas de la talla de Ansu Fati (cuya ausencia de minutos incluso pone en serio peligro su participación en el Mundial), Gerard Piqué, Jordi Alba (en la misma situación que el canterano) o Franck Kessié, la antigua estrella del AC Milan que recaló en el Barça rechazando a otros clubs como el Chelsea y que, con la permanecía inesperada de Frenkie de Jong, ve muy mermado su protagonismo.

El costamarfileño, con un contrato importante, solo ha sido titular una vez esta campaña, ante el Viktoria Pilsen y nunca ha terminado un partido. En liga sus números son totalmente residuales, con una media de minutos por partido de 13,6; algo muy por debajo de lo que esperaba. Y la perspectiva de futuro no parece que vaya a mejorar para él. Un bagaje de 173 minutos en ocho partidos y una suplencia perenne hacen de su situación el perfecto caldo de cultivo para el descontento y, en tiempos de vacas flacas, un potencial problema mediático.