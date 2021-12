A Xavi Hernández tampoco le vale: el Barça lo declara transferible

En el Fútbol Club Barcelona se van aclarando ciertas cosas: Ferran Torres llegará el próximo mes de enero, Ziyech no lo hará como consecuencia del primer fichaje citado, y a Riqui Puig, uno de los canteranos llamados a hacer grandes cosas en Barcelona, se le han abierto de par en par las puertas de salida por primera vez desde que subió al primer equipo.

Es cierto que desde que Ernesto Valverde no le diese tantos minutos como se esperaba, los posteriores técnicos han permitido al club la cesión de Riqui ya que este no les convencía a ninguno (ni Quique Setién primero, ni Ronald Koeman después). Pero hasta la fecha lo que no había hecho el FC Barcelona era poner precio a uno de sus canteranos que más expectación había generado en los últimos años.

Y es que Xavi Hernández, pese a ser un claro defensor de La Masía y del juego de posición, o precisamente por eso, no ha visto en Riqui Puig un jugador válido para su causa. La nueva hornada de canteranos le han pasado por encima y los Gavi o Nico son ahora las primeras opciones para el centro del campo azulgrana por delante del de Matadepera.

Ahora el Barcelona se ha decidido, ante la imperante necesidad que tiene de liberar masa salarial y de tener liquidez, poner precio al catalán e intentar así deshacerse de un futbolista que no ha logrado convencer de su calidad a ninguno de los últimos cuatro entrenadores que ha tenido el primero equipo. Su precio rondará los 10 millones de euros, que es la cantidad en la que le ha tasado el club.

Por delante 5 semanas para obtener una oferta de algún interesado que seduzca tanto al club como al jugador, que cada vez parece más decidido a aceptar que, al menos por el momento, su sueño de triunfar en el Barcelona tendrá que esperar. Otra cosa será ver que ocurre en un futuro si Riqui Puig consigue demostrar fuera del Camp Nou que puede llegar a ser el jugador que muchos en la Ciudad Condal creerían que llegaría a ser.