Alemany frena los pies a Laporta: los dos grandes problemas del club

El Fútbol Club Barcelona vive momentos de cierto optimismo. La contratación de Ferran Torres está cerca y esto ha gustado a una afición que necesita jugadores que ilusionen como el comer. Pero no todo es tan fácil en un equipo al que ahoga la crisis y que no hace tantos meses estuvo cerca de no poder pagar a sus empleados.

Es por ello que Mateu Alemany, el Director General del FC Barcelona y encargado de controlar todas las negociaciones de jugadores, haya bajado el suflé en más de una ocasión con su ya mítico: antes de entrar dejen salir, por favor. Sus palabras son más sobrias que la ya clásica expresión acuñada cada mercado de fichajes, pero el mensaje de fondo es el mismo.

Y el ejemplo más claro lo tiene el equipo en dos piezas que son tremendamente difíciles de mover, pero que mientras estén en plantilla dificultarán cualquier tipo de contratación debido a su salario por un lado, y a la falta de liquidez por el otro. En las últimas horas se ha sabido que Clement Lenglet está decidido a quedarse en Barcelona para intentar ganarse el puesto con Xavi Hernández. Su sueldo no es de los más altos (en torno a 5 millones de euros) pero los 36 millones que el Barça pagó por él en 2018 todavía pesan en las arcas y una venta del francés daría esa liquidez que se necesita para comenzar a costear el fichaje de Ferran.

Por otro lado está Umtiti, quien ya ha dicho por activa y por pasiva que no saldrá de Barcelona. En el caso del de Yaoundé su sueldo si que es de los prohibitivos: 13 millones de euros al año para un futbolista que apenas tienen minutos dejan sin margen salarial al club para poder incorporar nuevos jugadores. Umtiti tiene contrato hasta 2023 y tiene toda la pinta de que, salvo milagro de Mateu Alemany, el campeón del Mundo con Francia permanecerá en el equipo hasta junio de dicho año.

Alemany tiene ahora unas semanas por delante muy intensas porque de su capacidad para convencer a jugadores acomodados en el Barcelona como Lenglet y Umtiti dependerán las llegadas de nuevos jugadores ilusionares al club culé.