Ahora o nunca: las próximas decisiones de Ancelotti marcarán su futuro

Es así. Tal cual suena: ahora o nunca. La mejor de las oportunidades que Fede Valverde va a tener en cuanto a bajas se le acaba de presentar delante de sus narices en los últimos compases de un 2021 un tanto amargo para el uruguayo.

A lo largo de esta última semana se han ido sucediendo las bajas en la primera plantilla como consecuencia del COVID-19 que ha afectado de lleno hasta a 6 jugadores de conjunto merengue. Es cierto que ayer, uno de los primeros positivos, el del croata Luka Modric, se convirtió en negativo de forma sorprendente por lo que no está claro si finalmente este podrá jugar o no.

Pero, en cualquier caso, los que si son positivos confirmados son Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin y Marcelo. De ellos los tres primeros afectan de pleno a Valverde y sus posibles titularidades. Con los dos jugadores ofensivos y que se alternan en la titularidad como son Asensio y Rodrygo fuera, el charrúa gana muchas opciones de convertirse en titular por fin para Ancelotti, algo que no es habitual (47% de las veces) en lo que va de temporada.

Por el momento el ‘pajarito’ no ha mostrado su cabreo y malestar por no contar con tantos minutos como el desearía, pues Valverde es un luchador y eso de levantar la voz para mover el árbol no va con él. Ahora bien, si con esta lista de bajas Carlo Ancelotti sigue sin contar de manera manifiesta con él, este comenzaría a plantearse seriamente una salida del club blanco antes de tiempo.

Y es que, aunque Fede tuvo unos inicios muy enérgicos con el Madrid en su primera temporada bajo la tutela de Zidane, este se ha ido apagando desde que la pandemia paralizase las competiciones en la primavera de 2020 y ya no se ha vuelto a ver ese gran nivel que permitía a Valverde competir por el puesto de tú a tú con los tres grandes centrocampistas que son Casemiro, Kroos y Modric.

Los próximos partidos marcarán el futuro de un jugador que estaba llamado a dar el relevo al tridente mágico merengue formado por los mencionados Casemiro, Kroos y Modric. Ahora o nunca.