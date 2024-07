Alphonso Davies puede esperar; la nueva prioridad del Madrid es un lateral derecho: 40M de cláusula

Endrick fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid ante una algarabía e iracunda en el estadio Santiago Bernabéu. Lo mismo sucedió con Kylian Mbappé que no solo hizo más que confirmar que las ambiciones del club blanco son grandes, así como sus expectativas de volver a ganarlo todo en la temporada que se avecina. El conjunto merengue incorporó a estos dos delanteros y la dirigencia no se quiere conformar con lo ya logrado, pues la última información surgió es que Florentino Pérez mostró una intención de adquirir los derechos de una pieza fundamental en la estructura del Bayer Leverkusen.

Se trata de Jeremie Frimpong, que el pasado curso fue indispensable para la obtención del título del cuadro que dirige Xabi Alonso. El lateral derecho neerlandés no solo interesa al Real Madrid, sino que está en una lista selecta de futbolistas para que en un futuro cercano refuerce el plantel galáctico. El internacional con la selección Países Bajos solo tiene 23 años y ya está catalogado como uno de los mejores futbolistas de su posición, requisito básico para que el Madrid haya puesto sus ojos en él. El mercado de fichajes no quiere pasar desapercibido para los madridistas y por eso anticiparse es clave.

Madrid le puso el ojo

Las mejores decisiones se toman con un análisis previo y Real Madrid es experto haciendo negocios. En el caso de Jeremie Frimpong, todo indica que sería el lateral derecho que el cuadro de Carlo Ancelotti estaría buscando. Sin embargo, el aliado del equipo puede ser el tiempo, no obstante, según informa ‘Defensa Central’, el defensa que actuó como carrilero en Leverkusen, está dispuesto a no escuchar otras ofertas que no sean del Madrid. Además, es importante resaltar que el neerlandés tiene una cláusula de 40 millones de euros.

El efecto Frimpong

Es cuestión de detalles y decisiones en la interna del club de Chamartín con relación a sus próximos proyectos. Se espera que Alphonso Davies sea agente libre el próximo verano para que llegue gratis. Con Frimpong hay una cláusula que pagar, pero no le quitaría mérito por todo lo hecho con el Leverkusen con quien fue de menos a más. Antes de recalar en la Bundesliga, con el Celtic ya había anotado 3 goles en 51 partidos, mientras que con el cuadro alemán marcó 25 tantos y dio 32 asistencias en 142 compromisos.

El impulso con Xabi Alonso

Valorizado en 50 millones de euros según Transfermarkt, con Frimpong sucedió algo parecido con los futbolistas que entrena Pep Guardiola: cambio de rol y efecto inmediato. Bajo el mando de Xabi Alonso, el lateral derecho tulipán pasó a tener un rol de carrilero, hasta se podría decir que era un extremo más. Su proyección lo llevó a producir en el aspecto del gol y sobre todo de la asistencia. Asimismo, ya lleva, hasta lo que va de su curso, dos títulos: 1 Bundesliga y 1 Copa de Alemania.