Benzema manda un mensaje a Deschamps: Ancelotti le da la razón

El Real Madrid regresaba a la competición doméstica con gran parte de las miradas puestas en un hombre, Karim Benzema. Durante los últimos días, el delantero francés y su agente han avivado la polémica con Didier Deschamps sobre la supuesta lesión que le impedía jugar durante todo el Mundial de Qatar. Gran parte de las dudas estaban puestas ayer en si Carlo Ancelotti le sacaría de inicio y, por lo tanto, el ex del Lyon se encontraba en plenas condiciones físicas y así fue, el italiano no dudó y no solo sacó de inició a Karim, si no que, le hizo jugar los 90 minutos, y menos mal que lo hizo.

Si no llega a ser por los dos tantos anotados por Karim Benzema en los últimos minutos del encuentro, el Real Madrid se hubiese marchado de vuelta a casa con un nuevo empate y con las mismas dudas con las que se fue al parón del Mundial de Qatar. Por aquel entonces, en el conjunto blanco era baja Karim Benzema por lesión, la gente le acusaba de estar borrándose y reservándose para el torneo, después ha quedado demostrado que no era así. El delantero realmente sufría molestias, tanto que acabó perdiéndose la gran cita por lesión, aunque, quizás Didier Deschamps sí pudo haber contado con él a partir de octavos, aunque, eso ya nunca se sabrá, dos testimonios y dos versiones de la misma historia. Juzguen ustedes mismos.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras Didier Deschamps decide no utilizar al actual Balón de Oro, Ancelotti sí lo hace y le necesita más que nunca. Ha vuelto Karim Benzema y han vueltos los goles y las victorias del conjunto blanco, aunque se hicieron esperar sus dos tantos. El primero llegó de penalti tras una mano de Javi Sánchez en el área, el francés no falló desde los once metros. El segundo, tras una arrancada desde la parte izquierda de Eduardo Camavinga que superó con facilidad a Fresneda, el cual estaba siendo observado por ojeadores de la Juventus en Zorrilla, no fue su noche, el francés le ganó en velocidad, puso el centro raso hacia atrás para Karim Benzema que controló dentro del área y cerró el partido, 0-2. Dos goles y mensaje directo a Deschamps. Ancelotti sí confía en él.

Con esta victoria, el Real Madrid se pone líder, un punto por delante del conjunto de Xavi Hernández que se medirá al Espanyol en el derbi de Barcelona a las 14:00, hora española. Un partido envuelto en polémica tras la decisión de los juzgados de Madrid de suspender, de momento, la sanción de 3 partidos impuesta a Robert Lewandowski. ¿Acabarán el año los de Ancelotti líderes? Veremos.