Ancelotti no esperará a 2025: quiere que llegue en verano como suplente de Mbappé en el Real Madrid

Cada vez parece más inevitable que el Real Madrid sea el club que enuncie su vinculación con Kylian Mbappé conforme haya finalizado la campaña, pero la llegada del ‘7’ del PSG al Santiago Bernabéu no será la única incorporación que se presencie en la casa blanca.

Carlo Ancelotti es consciente de que Alphonso Davies también podría hacerlo, siendo este un fichaje orquestado como una apuesta personal de Florentino Pérez, y que además el club presenciará la llegada de Endrick, futbolista que ya concretó su compromiso con la entidad española el verano pasado y que abandonará el Palmeiras en los próximos meses.

Y es, precisamente, el joven brasileño de 17 años el que hoy protagoniza una importante novedad en el seno merengue. Tras especularse con la llegada de Mbappé a Madrid, el Palmeiras se sintió muy atraído por la opción de seguir contando con Endrick hasta el próximo mes de diciembre a sabiendas de que el joven delantero podría carecer de oportunidades en el Bernabéu, tal y como está sucediendo con Arda Güler esta temporada, pero esta opción ha quedado descartada por Ancelotti de la forma más contundente posible.

A parecer, técnico italiano está plenamente convencido de contar con Endrick para realizar la pretemporada blanca y que el brasileño, previendo que sí que dejará buenas sensaciones desde el primer momento, pueda actuar como suplente de Mbappé durante el próximo curso.

No se descarta que en enero, si es que el futbolista no ha disfrutado de una gran cantidad de minutos en el primer tramo del curso, pueda salir cedido para gozar de ese protagonismo necesario para terminar de forjar sus muchas virtudes, pero en este caso no lo haría con destino al Palmeiras, sino a un club de renombre en Europa que tenga retos ambiciosos.

Eso sí, la idea de Carletto, al menos a fecha de hoy, es que Endrick forme parte de sus filas desde el minuto 0 de la pretemporada que arrancará en la primera semana de julio.