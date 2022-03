Ancelotti tira de astucia ante el Barca: Modric y Vinicius, la clave

El Real Madrid se enfrentará este domingo ante su eterno rival, el FC Barcelona. Un encuentro donde el orgullo importará más que los tres puntos, más aún si los de Xavi Hernández se encuentran a quince puntos del conjunto merengue, como es el caso.

Así, los de Carlo Ancelotti recibirán en el Estadio Santiago Bernabéu a los culés sin mucha incertidumbre, ya que la distancia con el Sevilla FC (el segundo en la tabla de clasificación) y el FC Barcelona no les quita el sueño. En concreto, los madridistas llegan al encuentro con 66 puntos, mientras que los hispalenses acumulan un total de 56 puntos y el conjunto blaugrana 51 puntos.

A pesar de esta ventaja con la que los madridistas afrontan el encuentro, habrá un hecho que marcará el partido: Karim Benzema no podrá disputar el encuentro. El francés se perderá el encuentro por las molestias que arrastra desde el último partido del campeonato doméstico ante el Mallorca. No obstante, a Ancelotti ha asegurado que no está "preocupado" y no es para menos, ya que no le faltarán opciones para cubrir la baja del delantero.

Mendy tampoco podrá calzarse las botas en esta jornada. El defensa sufre una lesión en el abductor de la pierna izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre diez y quince días.

Dadas las circunstancias, el técnico madridista podría armar el siguiente once titular: Courtois; Carvajal, Militao, Alba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Marco Asencio.

Por su parte, el FC Barcelona podría alinear la siguiente estructura: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Dembelé, Ferran y Aubameyang.

El objetivo es la Champions League

A falta de ocho jornadas, el objetivo principal del conjunto culé en el campeonato doméstico es entrar en los puestos de Champions League. Además, en caso de lograr una victoria, podrían situarse a doce puntos del conjunto blanco y luchar por La Liga. Es decir, los de Xavi podrían dar un golpe sobre la mesa y combatir los puntos restantes en las ocho jornadas del campeonato doméstico que aún quedan por delante.