Ancelotti y Florentino Pérez adelantan trabajo: listos 3 finiquitos

El Real Madrid ha pasado por un importante momento de zozobra durante el episodio final de este primer tramo de temporada, uno que le ha hecho perder el liderato en favor del Barça, al que había ganado en un Clásico que ha tirado por tierra. Las lesiones y el rendimiento han bajado y parte de la culpa está en que a veces Carlo Ancelotti no encuentra recursos de garantías en el banquillo: de ahí que el técnico y Florentino adelanten trabajo con tres jugadores a lo que hay que buscar una salida.

Más allá del asunto Eden Hazard, de que Marco Asensio pueda salir en enero -cosa poco probable, dicho sea de paso- o de que Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Dani Ceballos o Andriy Lunin no estén teniendo los minutos que esperaban o quisieran tener, hay tres jugadores que muy delante de ellos son urgencias para Carlo Ancelotti. Ellos, estos tres, no cuentan para la causa y cuanto antes hagan hueco en la plantilla, antes podrán los blancos, ya sea en invierno o en el veraniego, de cara a la 23/24.

Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola y Mariano Díaz no están siendo valorados por Carletto, pero es que tampoco van a serlo, su situación es clara: no va a cambiar. Simplemente el entrenador no cree que den el nivel en la plantilla y los quiere fuera. No es algo personal, sino simplemente estructural. Lo del central y el carrilero se ve en los minutos que han jugado esta temporada, con 17 entre los dos. Tampoco la presencia de Mariano es mejor.

De hecho, Odriozola ni siquiera ha debutado esta temporada, mientras que el central solo jugó 17 minutos ante el Celtics de Glasgow en la Champions League.

Pero el tema se pone candente ahora entre el entrenador y el presidente por dos motivos. Uno, que llega un mercado de fichajes donde se puede sacar partido de estos tres descartes; y dos, el Mundial de Qatar o las lesiones de Karim Benzema quizá pongan sobre la mesa la necesidad de fichar, por lo que cuanto más hueco se haga en la plantilla con recursos fútiles y más dinero entre en caja (o al menos, no salga), mejor. La decisión está tomada, solo falta encontrar comprado y que los tres acepten salir.