El último servicio de Ancelotti, demoledor: Camavinga y Ceballos, sí; fuera Hazard y otros 5

La actual plantilla del Real Madrid es muy justa, pero Carlo Ancelotti la estrecha todavía más en cada nueva cita del equipo. Hay pocos equipos en Europa que tengan una agenda tan apretada como el Madrid esta campaña, menos aún en España, y sin embargo el italiano ha crucificado a seis futbolistas que en su opinión deben salir del Real Madrid en junio. No así Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Nacho, los cuales salen reforzados.

El francés y el sevillano

Tanto el ex del Rennes como el mismo Ceballos han tenido muy complicado colarse en el once tipo del Madrid, de hecho, solo el galo lo ha conseguido a perpetuidad, sin embargo, la imagen de ambos esta temporada ha sido de las mejores y más gratas sorpresas en el Real Madrid: los dos se han ganado ser importantes en el equipo y Ancelotti piensa seguir utilizándolos hasta el final de la presente temporada.

Lo mismo ocurre con Nacho, que si bien no ha tenido un rendimiento sobresaliente, más que nada porque ha ocupado varias posiciones diferentes, sí ha sido muy notable su campaña, cumpliendo como parche en cada una de las franjas posibles de la defensa. Por eso Carletto recomienda renovar a un jugador de club y que se ha ganado ser uno de los pesos importantes en el equipo.

El belga no es el único

Si Eden Hazard es el jugador que más cobra de la plantilla y hace semanas que ni juega ni calienta y está totalmente apartado del equipo, eso nos deja ver que es el gran señalado por Ancelotti. Si por el técnico fuera, lo mejor sería venderlo en junio, algo que no será sencillo para la entidad de Chamartín. Pero no es el único, para Ancelotti, Asensio y Lucas son jugadores que no han evolucionado y lejos de ganarse minutos los han ido perdiendo. Y peor aún lo tienen Odriozola, Vallejo y Mariano, que para el míster son directamente descartes urgentes.