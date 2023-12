Araujo y Koundé detonan la rebelión culé y Laporta sacrificará a un ‘top’: ¿traspaso inminente?

Lo del Barça y la posición de lateral derecho es una historia de nunca acabar. Cuando parecía que con la llegada de Joao Cancelo se acababa un debate que lleva abierto casi diez años, la realidad ha sido que la mejor demarcación para el luso es la de lateral zurdo, dejando de nuevo sin dueño al carril diestro.

Ante esta situación y con Koundé cerrado a volver a ser lateral diestro, Xavi ha apostado por ubicar a Araujo en dicha demarcación, algo que, si no gustó al galo, menos gracia le ha hecho al uruguayo que es consiente que es, de largo, el mejor central del equipo y no está por la labor de dedicarse a tapar agujeros.

Declaraciones contundentes para Xavi

La realidad es que Araujo no se ha cortado un pelo al hablar sobre su nueva demarcación y ha asegurado que no le gusta nada ser lateral: “No me gusta jugar de lateral, sino de central”, aseguró Araujo en unas declaraciones para BeIn Sports.

Con sus palabras queda claro que ni Araujo ni Koundé tienen ganas de ocupar la banda derecha de la zaga culé, pues el francés ya hizo unas declaraciones similares a las de su homólogo uruguayo la pasada temporada.

En este sentido, la papeleta es realmente complicada para un Xavi que debe mantener feliz a un Araujo al que, como ya os contamos, no le faltará interés en el mercado. Especialmente del Bayern de Múnich, que está dispuesto a realizar un importante esfuerzo por él, lo cual supone una amenaza muy real para el Barça, que no se puede permitir perder a uno de los mejores centrales del mundo, sino el mejor.

Por otro lado, el rendimiento de la defensa culé con Araujo en banda no hace más que dar la razón al charrúa, que ha visto como con Koundé en el eje, la salida de balón ha sido pésima y no ha aportado nada en especial a una seguridad defensiva que ha desaparecido esta temporada. Tan es así, que el galo es el principal señalado por el mal desempeño de la defensa del equipo, pues está lastrando sobremanera la capacidad de salir jugando de los blaugranas.

Así pues, Xavi tiene un problemón con sus defensas estrella, pues ninguno de los dos quiere ocupar una demarcación esencial para el equipo, hecho que podría desencadenar en un traspaso tan inminente como indeseable en caso de que el egarense no encuentre una solución a la rebelión de los centrales.