Más odiado que Sergio Ramos y CR7, frenó a Leo Messi y quiere otro caso Figo con el mega crack

Esta vez no le fue bien a Pepe en su doble duelo contra el FC Barcelona, donde el Oporto perdió en la fase de grupos de la Liga de Campeones en el partido de ida (2-1) y en el de vuelta (0-1), sin embargo, el jugador luso ha sido reconocido como uno de los más importantes rivales del club blaugrana en general y de Leo Messi en particular, con el que ha tenido mil y una disputas, en las dos últimas décadas, donde formó tándem con otros futbolistas por momentos odiados por los seguidores culés en la plantilla blanca como CR7 o Sergio Ramos, y desde la distancia, el capitán de los Dragões vuelve a la carga por un asunto que no gustará al hincha azulgrana.

Socio de la Seleccão y excelente jugador

En unas declaraciones que ha filtrado el medio portugués RTP, João Cancelo, lateral del Barça que empieza a tener problemas serios para conseguir quedarse en la entidad culé la próxima temporada debido a las altas cantidades que pide el Manchester City por su traspaso, dice que Pepe le aconseja un nuevo destino, a su juicio más fructífero: nada más y nada menos que la entidad de Chamartín.

Cancelo aseguró que, tras el Benfica, el Barça era su club predilecto y que le gustaría quedarse, pero a la vez reflejó el sentir de su compañero de selección y exjugador del Real Madrid: "Si le preguntas a Pepe, por ejemplo, me diría que sería un buen jugador para el Real Madrid , y yo diría que soy del Barcelona y no podría jugar en el Real Madrid".

Lo que está claro es que Cancelo no tiene asiento en el City, donde choca con Guardiola, del que dijo que “creo que son ciclos. Pep es una persona con una personalidad fuerte, yo también, y había cosas con las que no estábamos de acuerdo. Se lo dije y él me lo dijo. Guardiola es el mejor entrenador del mundo”.

Por tanto, el City complica el fichaje al Barça y el que fuera enemigo de Leo Messi le lanza a los brazos del Madrid… que busca un lateral derecho. Al culé se le ha aparecido por un momento una vieja pesadilla, la de otro portugués, un tal Luís Figo.