Asensio será libre para negociar en enero: Florentino lo acepta

Quedan tan solo 14 días para que comience uno de los mercados de invierno más esperados de los últimos tiempos. En enero, muchos jugadores de primer nivel como Kanté, Jorginho, Moukoko o Rashford, aunque este último podría quedarse en el Manchester United un año más si el club decide extender su contrato unilateralmente por ese tiempo, quedarán libres y podrán salir gratis en junio de 2023. En esta situación, además de los futbolistas mencionados, se encuentra también Marco Asensio.

El futbolista del Real Madrid ha conseguido revertir su situación en el conjunto blanco, aunque aún no le ha dado la vuelta del todo. En el mes de agosto todo apuntaba a que el atacante balear acabaría saliendo del Santiago Bernabéu debido a las presiones que desde el club y el banquillo ejercían tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti, pero él decidió quedarse y luchar en su último año de contrato por la renovación, como hiciera tiempo atrás Lucas Vázquez.

Las primeras semanas no fueron nada sencillas para Marco Asensio. En los siete primeros partidos de la temporada, Marco Asensio solamente disputó 19 minutos. No fue hasta el parón de selecciones del mes de septiembre cuando todo empezó a cambiar. La llamada de Luis Enrique para los encuentros decisivos de la UEFA National League le motivó para creer que podía acudir al Mundial de Qatar y su actitud cambió por completo. A su vuelta, de 19 minutos en 7 partidos, pasó a 73 minutos en los mismos duelos, marcando un gol ante el Elche y poco después vino su primera titularidad de la temporada, ante el RB Leipzig en Champions League.

Tras esa titularidad vinieron dos más ante el Celtic, donde volvió a anotar y fue uno de los mejores del equipo blanco y Rayo Vallecano, donde el equipo perdió, pero el balear fue uno de los más destacados. Después de esto, vino la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, donde ha sido titular en tres de los cuatros encuentros disputados por España y ha conseguido un gol ante Costa Rica.

Es evidente que su temporada ha ido cuesta arriba, pero poco a poco parece que comienza a ver la luz. A su vuelta, sabe que todavía le queda camino por recorrer para terminar convenciendo del todo a Florentino. Ancelotti cuenta con él, lo sabe, y no pondrá problemas para su renovación. En enero será libre, podrá negociar con cualquiera y el presidente del conjunto blanco lo acepta y no impedirá que escuche ofertas, de él depende aceptarlas o no. Lo que está claro es que si sigue por este camino, al igual que pasó con Lucas Vázques, su renovación está más cerca, pero en invierno varios clubes vendrán a por él.

No es el único jugador de la plantilla del Real Madrid que quedará libre en enero. Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Nacho, Mariano y Dani Ceballos también terminan contrato.