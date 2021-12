Atención: Joan Laporta elige 2 alternativas a Sterling ¡para enero!

La situación que atraviesa el FC Barcelona tanto en el plano deportivo como en el institucional es una de las más delicadas que se recuerdan en la historia reciente del club y eso ha conllevado la toma de medidas drásticas durante los últimos meses con el objetivo de comenzar a paliar ese déficit financiero que sufre la entidad, algo que a su vez ha imposibilitado la llegada de futbolistas de talla mundial en el postrero periodo de fichajes veraniego.

No obstante, Joan Laporta parece haber dado con la clave para poder reforzar la plantilla en el mes de enero y sumar algún efectivo que aporte ese punto diferencial al equipo, especialmente en la parcela ofensiva. En este sentido, ESPN ha revelado en las últimas horas que el presidente culé tiene dos alternativas sobre la mesa para, por un lado, incorporar a un jugador de primer calibre y, en segunda instancia, paliar la imposibilidad de lanzarse a por Raheem Sterling el próximo verano. El futbolista inglés lleva sonando varios meses como el primer gran objetivo de renombre mundial de Xavi Hernández para su proyecto en la Ciudad Condal, pero el alto precio estipulado por el City para dejar salir al atacante británico, 75 millones, supone una gran traba para la tesorería del conjunto catalán.

A sabiendas de ello, Laporta ha fijado dos opciones para contrarrestar ese factor económico con Timo Werner y Hakim Ziyech. Ambos futbolistas están contando con muy pocos minutos a las órdenes de Thomas Tuchel y el Chelsea no pondrá excesivos reparos para dar luz verde a la operación si llega una oferta llamativa. En este sentido, desde las oficinas del Camp Nou confían en que, dada la poca trascendencia de ambos jugadores en Stamford Bridge, Abramóvich no sea sumamente ambicioso a la hora de fijar un precio de salida, un precio que en cualquier caso no será menor a 30 millones... una cifra que de igual manera podría escaparse a las posibilidades blaugranas.

Por ende, aunque Laporta tratará de inyectar capital en enero con la salida de varios jugadores para poder hacer frente a una petición similar a esa y cerrar la llegada de alguno de los dos futbolistas mencionados en enero, la otra opción que maneja el club catalán es acordar una cesión hasta final campaña con opción de compra, algo que facilitaría la incorporación de ese refuerzo de alto calibre para Xavi próximamente.