Xavi modifica el guion de Joan Laporta: ¿venta imprevista en enero?

El vital partido contra el Benfica con motivo de la quinta jornada de la Champions League no ha evitado que Xavi Hernández haya tocado otros temas de cara a la futura composición de la plantilla. Con el mercado de fichajes invernal a la vuelta de la esquina, son varios los futbolistas que están sonando para despedirse del club y poder refrescar las arcas para posteriormente, ya sea en enero o el próximo verano, facilitar la llegada de algunos futbolistas que sí cuenten con el visto bueno del nuevo entrenador culé.

En este sentido, Xavi parece estar dispuesto a alterar el guion establecido por Joan Laporta con una salida imprevista en el próximo periodo de traspasos, la de Sergi Roberto. El futbolista de Reus lleva un par de campañas en el foco de las críticas de los aficionados y no logró hacerse con un puesto indiscutible en el esquema de Ronald Koeman, a pesar de que el neerlandés le brindó oportunidades más que de sobra para ello.

A pesar de ello, el jugador lleva toda la vida defendiendo la elástica blaugrana y Laporta parecía convencido de lanzar una oferta de renovación para extender su vinculación dos temporadas más, algo que podría desvanecerse tras la llegada de Xavi al equipo. En este sentido, varios medios han apuntado en las últimas horas que el técnico tiene en mente incluso la salida de lateral en enero para evitar que se marche gratis al finalizar la campaña, es decir, para poder oxigenar parcialmente las arcas con su salida, aunque el Barça difícilmente logrará desprenderse del jugador por más de 15 millones.

Xavi apuesta por los otros tres

La venta del futbolista viene precipitada por Óscar Mingueza y Sergiño Dest, dos jugadores que también han dejado algunas dudas en los últimos meses pero que, al parecer, cuentan con la confianza de Xavi para formar parte del proyecto del catalán en su regreso como entrenador del club. Además, la llegada de Dani Alves supone la presencia de un exceso de efectivos para cubrir ese carril.

Eso sí, si finalmente se concreta la venta de Sergi Roberto en enero, tanto el catalán como el americano no tendrán garantizado su hueco en la plantilla para la 22/23 si no mejoran sus prestaciones en el segundo tramo de la campaña: Laporta tiene en nómina el nombre de varios laterales derechos para reforzar esa posición el próximo verano si Dest y Mingueza no despejan esas dudas.