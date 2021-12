Barça y Xavi, cerca de un descalabro histórico: fracaso total en enero

El Barcelona viene de ganar en un estadio complicado, La Cerámica (1-3), ante un adversario de altura, el Villarreal, pero tan malos han sido sus registros en el inicio de la competición que esa victoria no evita asomarse a un horizonte muy cercano y absolutamente desolador. Está claro que con él, describimos del peor escenario posible, pero el mero hecho de hablar de una temporada en blanco en el mes de enero para el Barça es ya de por sí motivo de reflexión para Xavi y el club.

Y es que el Barcelona tiene dos competiciones, las dos más importantes, LaLiga y la Champions League, muy complicadas en estos momentos. En el torneo doméstico se hallan a 13 puntos del líder, que encima es el Real Madrid (eso sí, con un partido menos), una desventaja que se antoja enorme en estos momentos, más si se tiene en cuenta que también hay otros equipos por encima del Barcelona, como el Sevilla, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid (amén de Betis y Rayo).

Pero si la liga está complicada para el Barça, qué decir de la Champions League, donde podrían quedarse fuera en la próxima jornada. Los de Xavi no supieron ganar al Benfica en casa, con los que tiene el golaveraje en contra tras el 3-0 de Lisboa, y están obligados a ganar en el peor escenario posible, el Allianz Arena, ante el Bayern, para no quedar por detrás de un cuadro lisboeta que juega su último partido ante el colista (que además no se juega nada) del grupo, el Dinamo de Kiev, y al que previsible ganarán. Con dos puntos de ventaja sobre los portugueses, si estos ganan, al Barça solo le vale la victoria en Alemania para pasar a octavos.

Lo de la liga es una realidad y lo del Bayern se decidirá el próximo miércoles, pero es que además el Barça juega su primer partido de la Copa del Rey el próximo día 5 de enero, que será a duelo único ante uno de los rivales de categoría más baja (una posible trampa) y siete días después se juegan un puesto en la final de la Supercopa de España frente al eterno rival, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. De modo que sí, el día 12 de enero el Barça puede haber dicho adiós a todos sus objetivos de la temporada (podría ir a por la Europa League si cae en la UCL). Es cierto que es el peor escenario posible, pero también es verdad que este puede y se está dando. En cualquier caso, el abismo asoma y eso es innegable.