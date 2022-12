Benzema despejará en Valladolid la gran duda de Ancelotti en enero

Ya finalizado el Mundial, la Liga Santander no se reanudará hasta el próximo fin de semana con los últimos encuentros del año. El Real Madrid tiene como objetivo finalizar el 2022 como líder de la clasificación y para ello los de Carlo Ancelotti deberán lograr la victoria ante un siempre complicado encuentro contra el Real Valladolid en tierras pucelanas.

Eso sí, ni mucho menos esta será la única preocupación del técnico italiano en el choque que se celebrará el próximo día 30 de diciembre a las 21.30 horas ya queKarim Benzema, un hombre clave en los planes de ‘Carletto’, viene sufriendo muchas más lesiones de las esperadas, lesiones que han impedido al ariete francés estar a disposición del equipo durante un gran número de partidos.

Su avanzada edad y el desgaste sufrido durante la temporada 21/22, una temporada en la que fue trascendental para que el equipo ganara la Champions y LaLiga, además de otro título como la Supercopa de España, son los dos motivos por los que la preocupación de Ancelotti con el galo ha ido creciendo desde que comenzó la presente campaña.

En principio, la idea del Real Madrid es no realizar ninguna incorporación en enero a pesar de que el técnico no cuenta con un plan B convincente, siendo Rodrygo y Asensio los jugadores empleados para subsanar sus múltiples ausencias. Por ello, el encuentro en Valladolid se postula como definitivo para sacar brillo a la gran duda que asusta Ancelotti de cara a la segunda parte de la temporada: fichar un delantero centro que sea del gusto del técnico, que asuma su rol secundario, que no conlleve un gasto desorbitado y que resulte servicial al equipo cuando el francés no esté a disposición del entrenador, bien por diferentes percances físicos o bien por la necesidad de brindarle descanso.

En resumidas cuentas, si Karim realiza una buena actuación en el Nuevo José Zorrilla, la necesidad de lanzarse al mercado se diluirá de forma sustancial y, con ello, tanto Ancelotti como el madridismo recuperarán la ilusión con el delantero francés; de volver a dejar prestaciones un tanto discretas, el efecto será totalmente opuesto.