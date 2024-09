Betis blinda a un socio de Messi: millonaria cláusula de salida que solo la puede pagar PSG o Madrid

Real Betis concretó el regreso del volante argentino Giovani Lo Celso, quien llega cedido desde el Tottenham de la Premier League. En ese marco, desde la dirigencia verdiblanca confían en que el futbolista surgido de Rosario Central recuperará su mejor forma y por eso decidieron poner una cláusula de salida millonaria, que solo podría ser pagada por clubes como PSG o Real Madrid.

En el último mercado de pases, el conjunto que dirige Manuel Pellegrini lamentó la salida de uno de sus referentes como Germán Pezzella. El campeón del mundo en Qatar 2022 tenía una cláusula de salida baja y River Plate la abonó para hacerse de sus servicios.

En ese marco, según informó el portal ABC, la cláusula de salida “supera los 60 y no alcanza los 100 millones”.Por su parte, Estadio Deportivo indicó que “no quieren que suceda lo mismo que con Pezzella y Ayoze Pérez”.

Cabe señalar que Pérez se fue al Villarreal por apenas 4 millones de euros, una cifra similar a la que recibió Betis por el traspaso del defensor argentino a River Plate.

Para la dirigencia del club verdiblanco, que Gio haya aceptado que se fijara ese monto tan alto es una muestra del compromiso que tiene con el club.

